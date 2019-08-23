ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Россия сменила генерального консула в Гонконге, с августа этот пост занимает Игорь Сагитов, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Новый генеральный консул РФ в Гонконге приступил к своим обязанностям в августе, смена главы российской дипмиссии в Гонконге произошла в рамках плановой ротации, это стандартная процедура", - говорится в сообщении.
Игорь Сагитов, находящийся на дипломатической службе с 1986 года, сменил на посту Александра Козлова.
Сагитов работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В 2011 – 2015 годах был советником-посланником посольства России в КНДР, а с 2015 года заместителем директора первого департамента Азии МИД РФ.