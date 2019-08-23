Вид с набережной на Гонконг

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Россия сменила генерального консула в Гонконге, с августа этот пост занимает Игорь Сагитов, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Новый генеральный консул РФ в Гонконге приступил к своим обязанностям в августе, смена главы российской дипмиссии в Гонконге произошла в рамках плановой ротации, это стандартная процедура", - говорится в сообщении.

Игорь Сагитов, находящийся на дипломатической службе с 1986 года, сменил на посту Александра Козлова.