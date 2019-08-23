Состояние пострадавших в конфликте с цыганами в селе Кузбасса улучшилось

КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Состояние двоих пострадавших от ножевых ранений в драке с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района улучшилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицины катастроф по Кемеровской области со ссылкой на врачей лечебного учреждения, где они проходят лечение.

Ранее сообщалось о конфликте жителей села Подгорное Ленинск-Кузнецкого района с цыганами, в результате которого два человека были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй – в хирургическом отделении, его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.

"У обоих ребят наблюдается положительная динамика. Тот, кто был в реанимации, он уже не тяжелый, его состояние ближе к средней степени тяжести. Его возможно сегодня уже переведут в хирургию. А тот, который с животом, того состояние средней (степени – ред.) уже в сторону удовлетворительной", – пояснили РИА Новости в пресс-службе.