Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T06:13Z
https://ria.ru/20190823/1557812169.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155777/92/1557779272_0:69:720:474_1036x0_80_0_0_29c24a0da1bb7ba15e2c1957bd2afd1e.jpg
РИА Новости

Состояние пострадавших в конфликте с цыганами в селе Кузбасса улучшилось

06:13 23.08.2019
6639
© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтактеПолиция в селе Подгорное
Полиция в селе Подгорное
© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтакте
КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Состояние двоих пострадавших от ножевых ранений в драке с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района улучшилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицины катастроф по Кемеровской области со ссылкой на врачей лечебного учреждения, где они проходят лечение.
Ранее сообщалось о конфликте жителей села Подгорное Ленинск-Кузнецкого района с цыганами, в результате которого два человека были госпитализированы с ножевыми ранениями.
Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй – в хирургическом отделении, его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.
"У обоих ребят наблюдается положительная динамика. Тот, кто был в реанимации, он уже не тяжелый, его состояние ближе к средней степени тяжести. Его возможно сегодня уже переведут в хирургию. А тот, который с животом, того состояние средней (степени – ред.) уже в сторону удовлетворительной", – пояснили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила, что подозреваемый в причинении телесных повреждений двум мужчинам был задержан. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что после драки человек 15 собрались возле дома, где живут цыгане, чтобы выяснить с ними отношения.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 12:02РИА Новости
В Кузбассе задержали подозреваемого после конфликта с цыганами
401185
Обсудить 3
КузбассКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко заявил об "особом статусе" Севастополя
РИА
Новости
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу
Лента
новостей
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
ЦИК заявил об "информационном перекосе" в освещении избирательной кампании
Актер Роберт Дауни младший на премьере фильма Железный человек 3 в Лондоне, Великобритания
Роберта Дауни — младшего зовут на помощь Человеку-пауку
Ягоды в лесу
Эксперт рассказал, как девочке удалось выжить в нижегородском лесу
Танкер Neyma в Керченском проливе
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Комар
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Похороны женщин и детей, убитых фашистами в одном из украинских сел
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Спектакль «Ревизор» на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперты посоветовали Украине покупать газ у "Газпрома" вместо Катара
Мария Захарова посетила на Машуке секцию обучения кавказским танцам. Стоп-кадр видео
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
08:26На Ямале начался отопительный сезон
08:17Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
08:04В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
07:59В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
07:56Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:44Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
07:41Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
07:39Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
07:34МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
07:31Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю
07:29Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке
07:16Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке
07:14Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
07:06В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
06:54Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
06:48МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
06:46Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии
06:44В результате ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе погибли трое человек
06:39Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Лента новостейМолния