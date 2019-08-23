Почти 1700 дошкольников не пойдут в детсады в Приамурье из-за аварии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор запретил посещать детские сады 1700 дошкольникам Белогорска, второго по численности города в Амурской области, после крупной коммунальной аварии, сообщает пресс-служба администрации города.

Авария произошла на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции (КНС), на время восстановительных работ две трети потребителей города и социальные объекты были отключены от горячего и холодного водоснабжения.

"22 августа в ночное время специалисты надзорного органа взяли пробы воды из водопроводных кранов нескольких дошкольных учреждений. По информации специалистов, связано это с аварийно-восстановительными работами, проведенными на центральной магистрали КНС с отключением водоснабжения в некоторых частях города. Почти 1700 воспитанникам детских садов Белогорска запретили сегодня посещать детский сад. В комитете по образованию и делам молодежи рассказали, что запрет на прием детей поступил от территориального отдела Роспотребнадзора рано утром 23 августа", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по данным Водоканала Белогорска, "аварийно-ремонтные работы на КНС были завершены 22 августа в 20:00 (14:00 мск). После устранения аварии незамедлительно началась дезинфекция воды и заполнение систем водоснабжения в жилом фонде и социальных объектах. Ресурсоснабжающее предприятие провело хлорирование 5 тысяч кубометров воды.