Группа спасателей дополнительно направлена в Хабаровский край из-за паводка

ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Тридцать военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в пятницу дополнительно направлены в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где прогнозируется подъем уровня реки до 750 сантиметров, что на 1 метр выше опасного для города, сообщает региональный главк МЧС России.

Как сообщает МЧС, в пятницу утром у Комсомольска-на-Амуре уровень реки составлял 569 сантиметров, поднявшись за сутки более чем на полметра. Неблагоприятным для города считается уровень 450 сантиметров, опасным - 650 сантиметров. Прогнозируется, что к 31 августа - 2 сентября уровень воды может достичь 700-750 сантиметров.

"Из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре направлена дополнительная группа военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в составе 30 человек и четырех единиц техники. С собой они имеют плавательные средства, аварийно-спасательный инструмент и иное снаряжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе общей группировки ведомства они будут оказывать помощь органам власти в подготовке к волне паводка.

Ранее сообщалось, что в четверг в Комсомольск из Хабаровска была отправлена оперативная группа регионального главка в составе 14 специалистов.

По информации МЧС, к утру пятницы на территории края из-за циклонов и дождевого паводка в 61 населенном пункте 7 муниципальных образований подтоплены 25 жилых домов с населением 58 человек, 528 приусадебных участков, 805 земельных участков и около 1,8 тысячи дачных участков. Также вода сохраняется на трех участках межпоселковых автодорог и 36 участках дорог внутри населенных пунктов. В зоне паводка сотрудники территориальной подсистемы РСЧС, отряды МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают грунт вдоль береговых линий, откачивают воду, оказывают помощь населению.