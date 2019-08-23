На Камчатке ищут троих рыбаков, пропавших в районе мыса Опасный

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг - РИА Новости. Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный, сообщает краевой главк МЧС.

"Как стало известно, трое рыбаков 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25 в указанный район и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 21 августа поиск проводился силами краевых спасателей КГКУ "ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае", а также сотрудников полиции. С 23 августа к поискам присоединились сотрудники МЧС.

"В ходе поисковой операции в районе поиска удалось обнаружить некоторые личные вещи и обломки катера. Всего к настоящему моменту нарастающим итогом обследовано 220 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров", - говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Уточняется, что в поисковой операции, помимо плавательных судов, используются квадрокоптеры, с помощью которых ведется обследование акватории с воздуха.