Правительство Йемена заявило о попытке войск ОАЭ захватить один из городов

ДОХА, 23 авг - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена обвинило войска ОАЭ в попытке захватить административный центр южной провинции Шабва - город Атак.

"Командование эмиратскими силами в Бальхафе в провинции Шабва ответственно за разжигание военной обстановки и попытку захватить город Атак - столицу провинции, несмотря на большие усилия Саудовской Аравии по прекращению кризиса и военного противостояния", - заявил Йеменскому агентству новостей официальный представитель правительства Раджих Бади.

"Распространение вооруженного мятежа на провинцию Шабва представляет собой четкий вызов целям арабской коалиции, усилиям Саудовской Аравии по нормализации обстановки и ставит под угрозу все попытки перемирия и прекращения военной эскалации", - заметил он.

Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что саудовские военные прибыли в четверг в город Атак, чтобы преодолеть разногласия между правительственными силами и сепаратистским Переходным советом Южного Йемена, который потребовал от правительственных войск покинуть город, занятый подконтрольным ему подразделением.

В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога. Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".