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РИА Новости
Война в Сирии

Городской фестиваль прошел в парке Дамаска

05:06 23.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДАМАСК, 23 авг - РИА Новости. Городской фестиваль, во время которого все желающие могли попробовать традиционную сирийскую еду, посетить кинотеатр под открытым небом и деревню народных промыслов, прошел в парке Тишрин в Дамаске, рассказал журналистам член оргкомитета фестиваля Рама Табар.
По его словам, в прошлом году фестиваль провели в первый раз, но в меньшем масштабе. Сейчас здесь можно посетить зоопарк, купить одежду и предметы быта. Кроме того, для посетителей подготовили большое количество развлечений.
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"Нам всем еще только предстоит осознать, что Дамаск свободен, что война ушла отсюда. За годы этой беды люди разучились радоваться, привыкли к страху. Наша задача - вернуть людям радость, поэтому мы и придумали фестиваль", - отметил Табар.
Он также подчеркнул, что у организаторов нет цели получить прибыль, поэтому в лавках и магазинах здесь минимальные цены, а если в парке видят людей, которые не могут заплатить даже небольшие деньги за еду, то их угощают бесплатно.
Особая гордость фестиваля - инклюзивная площадка, куда родители и опекуны могут привести людей с болезнями, затрудняющими социализацию, в том числе их берут на стажировку в местное кафе.
"Фестиваль для нас - очень хорошая возможность помочь нашим подопечным социализироваться. Позитивная атмосфера и вот такие кафе, куда ребят с синдромом Дауна и другими проблемами берут на стажировку, - это прекрасный ресурс для того, чтобы улучшить их жизнь. Здесь они могут попробовать себя в профессиях официанта, бармена, помощника повара", - рассказал начальник гуманитарной группы "Джузур" Хулу Раджаб.
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