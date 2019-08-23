Городской фестиваль прошел в парке Дамаска

ДАМАСК, 23 авг - РИА Новости. Городской фестиваль, во время которого все желающие могли попробовать традиционную сирийскую еду, посетить кинотеатр под открытым небом и деревню народных промыслов, прошел в парке Тишрин в Дамаске, рассказал журналистам член оргкомитета фестиваля Рама Табар.

По его словам, в прошлом году фестиваль провели в первый раз, но в меньшем масштабе. Сейчас здесь можно посетить зоопарк, купить одежду и предметы быта. Кроме того, для посетителей подготовили большое количество развлечений.

"Нам всем еще только предстоит осознать, что Дамаск свободен, что война ушла отсюда. За годы этой беды люди разучились радоваться, привыкли к страху. Наша задача - вернуть людям радость, поэтому мы и придумали фестиваль", - отметил Табар.

Он также подчеркнул, что у организаторов нет цели получить прибыль, поэтому в лавках и магазинах здесь минимальные цены, а если в парке видят людей, которые не могут заплатить даже небольшие деньги за еду, то их угощают бесплатно.

Особая гордость фестиваля - инклюзивная площадка, куда родители и опекуны могут привести людей с болезнями, затрудняющими социализацию, в том числе их берут на стажировку в местное кафе.