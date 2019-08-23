"Сдавший" Бутину ФБР крупный бизнесмен из США покинул свой пост в компании

ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, который в свое время заявил, что с ведома ФБР имел связь с россиянкой Марией Бутиной и информировал обо всем бюро, покинул руководящий пост в компании. Текст его заявления опубликован на сайте Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, который в свое время заявил, что с ведома ФБР имел связь с россиянкой Марией Бутиной и информировал обо всем бюро, покинул руководящий пост в компании. Текст его заявления опубликован на сайте Overstock

"Несмотря на то что патриотичные американцы пишут мне слова поддержки, мое присутствие может навредить и осложнить все деловые связи… в нашем розничном бизнесе. Хотя я и верю, что делал то, что было необходимо и хорошо для страны, ради благополучия компании… мне придется разорвать отношения с Overstock… с 22 августа", — сказано там.

После того как стало известно о его работе на ФБР, акции компании упали на 30%. Сообщение об увольнении подняло их стоимость на 17%.

В интервью телеканалу Fox News в четверг Бирн рассказал, что встретился с Бутиной на конференции либертарианцев в 2015 году.

"Она хотела быть неофициальным каналом мира, а я мог открыть некоторые двери. Но я не хотел делать это без разрешения", — сказал предприниматель.

Получивший на заре карьеры доступ к секретной информации невысокого уровня Бирн счел необходимым сообщить в ФБР о контакте с россиянкой. Те, говорит он, предложили ему познакомиться с ней получше.

"Я говорил ей, что люди в черном знали о ней со дня прилета... На сто процентов они знали, что она ищет выходы и что у нее были указания искать выходы на людей в предвыборных штабах (Хиллари) Клинтон, (Марко) Рубио, (Теда) Круза или (Дональда) Трампа. Они знали об этом, потому что она сказала мне, а я дал знать им", — рассказал он.

Более того, в определенный момент он получил указание от ФБР разорвать отношения с Бутиной, что он и сделал. При этом Бирн утверждает, что на первом этапе отношения были "интеллектуальные", однако позже девушка сама превратила их в физические. На этом история не закончилась.

"Они (ФБР) вернулись и сказали определенно, что хотят, чтобы я возобновил романтические отношения и что приказ исходит от X, Y и Z. Я знаю имена. X, Y и Z — это реально существующие люди, имена которых вы знаете. Они были в администрации (Барака) Обамы", — говорит предприниматель.

При этом он категорически отказался назвать их, сообщив, что они известны генпрокурору Уильяму Барру. При этом сам Обама точно не был в курсе всего этого, отмечает Бирн.

Он возобновил встречи с россиянкой, однако утверждает, что на втором этапе "пальцем ее не тронул", хотя разыгрывал для ФБР видимость романтических отношений.

По его словам, в марте 2016 года Бутина предложила ему поехать в Россию выступить в ЦБ на тему биткойна и либерализма, а также принять участие в одном закрытом мероприятии с участием ведущих российских бизнесменов и представителей власти. Тогда ему сказали прекратить все, что он и сделал. Бирн отказался отвечать на вопрос о том, что думает о предъявленных Бутиной обвинениях.

"Я уже в декабре 2015 года, за семь месяцев до того, как началось официальное расследование, мог сказать, что уже тогда предполагал, что это начинало походить на намеренное подкладывание этой гранаты под республиканцев, чтобы потом в какой-то момент просто выдернуть чеку ", — сказал он.

По его словам, он как-то даже предлагал увезти ее на Багамы, чтобы не дать ей посетить конференцию республиканцев, однако ему сказали, чтобы он этого не делал и что "пусть всё произойдет".

Дело Бутиной

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.