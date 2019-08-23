Корабли ТОФ "уничтожили" субмарину условного противника в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море нашли и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В учениях приняли участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Громкий" и "Совершенный".

"На переходе морем экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. В ходе учения для уничтожения субмарины условно были применены реактивные бомбовые установки и торпедное вооружение кораблей", - сказал Воскресенский.