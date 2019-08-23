Мэрия Владивостока выбрала рестораны, которые примут гостей ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Администрация Владивостока провела предварительный отбор организаций общественного питания, которые власти могут порекомендовать для посещения участниками и гостями Восточного экономического форума, сообщает мэрия города.

"На сегодняшний день в перечне 29 наименований кафе и ресторанов, по 22 из них все проверочные мероприятия уже завершены, по семи еще продолжаются. Окончательный список должен быть готов до 31 августа", - говорится в сообщении.

После окончательного отбора он будет загружен в мобильное приложение ВЭФ-2019 и рекомендован гостям и участникам форума. Предварительный список рассмотрели на совещании в администрации Владивостока, в котором приняли участие представители Росконгресса, Роспотребнадзора и специалисты мэрии.

"Ожидается, что участниками и гостями форума станут несколько тысяч человек. И наша задача – организовать процесс их питания на самом высоком уровне. Качество продуктов, сервис, вопросы безопасности – всё это наши рестораны и кафе должны продумать до мельчайших подробностей", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации города Ольги Козерацкой.

Первоначально в список, который может быть рекомендован гостям ВЭФ, вошло 75 точек питания, прошедших предварительную проверку специалистов мэрии и Роспотребнадзора, после чего список уменьшился.