Российские ученые разработали особенный вид бетона для Крайнего Севера

"Бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера... Марочная прочность нового бетона — показатель, который достигается через 28 дней после заливки — возросла в 2,7-3,3 раза по сравнению с традиционными бетонными смесями из аналогичных компонентов. Морозостойкость - в три раза... Водонепроницаемость... более чем в четыре раза", - говорится в сообщении.