Российские ученые разработали особенный вид бетона для Крайнего Севера

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали новый вид бетона с повышенной ранней прочностью, который подходит для строительства в условиях Крайнего Севера, сообщает ДВФУ.
"Бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера... Марочная прочность нового бетона — показатель, который достигается через 28 дней после заливки — возросла в 2,7-3,3 раза по сравнению с традиционными бетонными смесями из аналогичных компонентов. Морозостойкость - в три раза... Водонепроницаемость... более чем в четыре раза", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что новый бетон экологичнее традиционных образцов. При его заливке не требуется термовлажностная обработка, то есть выбросы тепла в атмосферу отсутствуют. Энергозатраты становятся ниже до 70%. Отмечается, что технологию производства этого бетона можно внедрить на заводах с минимальными затратами.