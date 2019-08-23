Боливия запретила полеты в зоне пожаров в амазонских лесах

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Служба гражданской авиации Боливии запретила полеты над зоной пожаров в амазонских лесах, на помощь летит самолет Supertanker из Калифорнии, сообщает новостное агентство ABI.
Огонь уже уничтожил 744 тысячи гектаров леса и сельхозугодий в Боливии.
Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнем за прошлый год.
Boeing 747 Supertanker – самолет, который может вобрать 150 тысяч литров воды, его команда состоит из 14 человек. В 2017 году он помогал бороться с серьезными лесными пожарами в Чили.