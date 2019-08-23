Ученик Лепса объяснил, почему разорвал с ним контракт

"Это была двухсторонняя история. Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой. Назначил встречу, честно обозначил: ничего не происходит, толку от меня мало... Давай, мол, иди. Я ответил, что это не совсем справедливо, так как все время, пока мы работали в тандеме, если можно так сказать, он выбирал для меня материалы исключительно на свое усмотрение. А я просто записывал треки и выпускал. В целом привык к такой системе, причем еще до того как оказался у Лепса" — посетовал певец.