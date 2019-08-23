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РИА Новости
Культура

Ученик Лепса объяснил, почему разорвал с ним контракт

03:16 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Музыкант Данил Буранов, участвовавший в проекте "Голос" под началом Димы Билана и в дальнейшем работавший под руководством Григория Лепса, в интервью изданию StarHit объяснил, почему после трех лет сотрудничества с певцом разорвал с ним контракт.
По словам Буранова, в совместной работе с Лепсом "отстутствовала душа" и не было "чего-то настоящего".
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"Это была двухсторонняя история. Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой. Назначил встречу, честно обозначил: ничего не происходит, толку от меня мало... Давай, мол, иди. Я ответил, что это не совсем справедливо, так как все время, пока мы работали в тандеме, если можно так сказать, он выбирал для меня материалы исключительно на свое усмотрение. А я просто записывал треки и выпускал. В целом привык к такой системе, причем еще до того как оказался у Лепса" — посетовал певец.
Однако артист добавил, что они "прекрасно расстались", а сам Лепс для него был и остается "человечным, адекватным и правильно оценивающим происходящее".
Данил Буранов представит Россию на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи. Мероприятие пройдет с 24 по 29 августа.
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