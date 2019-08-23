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РИА Новости

Эксперты посоветовали Украине покупать газ у "Газпрома" вместо Катара

03:09 23.08.2019 (обновлено: 03:18 23.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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ДОХА, 23 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар в ближайшие годы не сможет поставлять газ на Украину до увеличения им мощностей по производству СПГ, ей лучше договариваться с "Газпромом", считают опрошенные РИА Новости международные эксперты.
В конце июля директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что страна прорабатывает возможность начать с 2020 года импорт сжиженного природного газа из Катара. Он упомянул, что летом катарский газ впервые был доставлен на СПГ-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тысяч кубов сжиженного газа. Катарская госкомпания Qatargas пока не прокомментировала РИА Новости заявление украинской стороны о возможных поставках СПГ.
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"До того, как Катар увеличит производство сжиженного газа с текущих 70 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн, что предполагается сделать к 2025 году, он не сможет поставлять газ, который бы пошел Украине. В настоящее время основной экспорт СПГ из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал РИА Новости эксперт в нефтегазовой отрасли, приглашенный профессор по экономике энергетики в Europe business school (ESCP) в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама.
Как считает эксперт, намного лучше и дешевле для Украины не рассчитывать на поставки газа из Катара, а "урегулировать разногласия с "Газпромом" во внесудебном порядке, чтобы "Газпром" продолжил отправлять газ в Евросоюз по газопроводу через Украину даже после завершения проекта "Северный поток-2" к концу этого года".
В свою очередь, приглашенный эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи Тарек аш-Шейх высказал РИА Новости мнение, что "все заявления Украины о поставках СПГ из Катара не имеют под собой реальных оснований и пока представляют собой элемент политики с целью надавить на Россию и получить от нее уступки в преддверии переговоров по новому газовому контракту". "У Украины нет терминала для приема СПГ. Катару пока не удалось решить вопрос с поставками СПГ в такие государства, как Венгрия и Хорватия, хотя есть СПГ-терминал в Италии, и для него это было бы значительно проще, чем поставки на Украину", - сказал он.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.
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ГазпромКатарРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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