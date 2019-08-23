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РИА Новости

Источник рассказал о задачах робота "Федора" на борту МКС

03:06 23.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В рамках программы испытаний робота "Федора" в космосе определены четыре основных задачи: протирка от пыли с помощью специальной губки внутренних поверхностей станции, включая иллюминаторы, подсветка рабочей зоны с помощью фонарика для помощи одному из космонавтов, работа с ручным инструментом, таким как кусачки, для перекусывания кабеля, а также стыковка-расстыковка специальных быстроразъемных штекерных соединителей, используемых в системе электропитания как внутри, так и снаружи станции", - рассказал собеседник агентства.
Робот Федор
Вчера, 12:26РИА Новости
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Ранее сообщалось, что управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Скворцов отправился на МКС 20 июля. Сам робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24-го числа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября.
Как пояснил РИА Новости источник, второй член российского экипажа Алексей Овчинин будет снимать проведение эксперимента на камеру, чтобы в дальнейшем инженеры оценили успешность проведения работ в условиях невесомости.
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