Источник рассказал о задачах робота "Федора" на борту МКС

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"В рамках программы испытаний робота "Федора" в космосе определены четыре основных задачи: протирка от пыли с помощью специальной губки внутренних поверхностей станции, включая иллюминаторы, подсветка рабочей зоны с помощью фонарика для помощи одному из космонавтов, работа с ручным инструментом, таким как кусачки, для перекусывания кабеля, а также стыковка-расстыковка специальных быстроразъемных штекерных соединителей, используемых в системе электропитания как внутри, так и снаружи станции", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Скворцов отправился на МКС 20 июля. Сам робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24-го числа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября.