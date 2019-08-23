В России установлен рекорд по числу долгожителей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
По данным издания, в начале года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.
При этом численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.
По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины (14687 человек).
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