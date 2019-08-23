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РИА Новости

В России установлен рекорд по числу долгожителей

03:03 23.08.2019 (обновлено: 07:36 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина наблюдает за участниками танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники" в Москве
Женщина наблюдает за участниками танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
По данным издания, в начале года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.
При этом численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.
По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины (14687 человек).
Пожилой мужчина обнимает сына
Вчера, 14:56РИА Новости
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8842824110
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РосстатРоссияОбщество
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Тётки всю жизнь пьют кровь у мужиков вот и живут до ста лет.
23 августа, 03:22
ЛКЛысый Кучерявый
411820010
можно еще повысить пенсионный возраст на 5 лет ,а то кто то умудряется до жить
23 августа, 06:05
Andrey Harlamov
3990004
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