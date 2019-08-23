Вице-президент Венесуэлы заявила о визите компаний из России в сфере АПК

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Российские компании в сфере АПК и горной промышленности на следующей неделе посетят Венесуэлу, заявила вице-президент страны Делси Родригес.

На этой неделе Родригес посетила с визитом Москву, в ходе которого провела ряд встреч, в том числе с главой МИД Сергеем Лавровым и вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым

"У нас была встреча с российскими предпринимателями (во время визита Родригес в Москву – ред)… На следующей неделе нас посетят различные делегации в сфере горной промышленности, сельского хозяйства, чтобы продолжить развивать двусторонний план сотрудничества", - сказала вице-президент, чье выступление транслировалось в Twitter.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Россия и Венесуэла будут наращивать экономическое сотрудничество, новые возможности возникают в горнодобывающей отрасли и машиностроении.