Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T02:26Z
https://ria.ru/20190823/1557811379.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155115/50/1551155064_0:153:2853:1757_1036x0_80_0_0_797ce8575ec4bed381dcc902e75b2536.jpg
РИА Новости

Вице-президент Венесуэлы заявила о визите компаний из России в сфере АПК

02:26 23.08.2019
342
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг – РИА Новости. Российские компании в сфере АПК и горной промышленности на следующей неделе посетят Венесуэлу, заявила вице-президент страны Делси Родригес.
На этой неделе Родригес посетила с визитом Москву, в ходе которого провела ряд встреч, в том числе с главой МИД Сергеем Лавровым и вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
21 августа, 17:56Попытка госпереворота в Венесуэле
Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество
"У нас была встреча с российскими предпринимателями (во время визита Родригес в Москву – ред)… На следующей неделе нас посетят различные делегации в сфере горной промышленности, сельского хозяйства, чтобы продолжить развивать двусторонний план сотрудничества", - сказала вице-президент, чье выступление транслировалось в Twitter.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что Россия и Венесуэла будут наращивать экономическое сотрудничество, новые возможности возникают в горнодобывающей отрасли и машиностроении.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
1210000
Обсудить 2
ВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперты посоветовали Украине покупать газ у "Газпрома" вместо Катара
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков рассказал, зачем США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД
Лента
новостей
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Вид на Ялту
Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Участник гей-парада
Министр ушел с поста из-за отказа Болсонару финансировать ЛГБТ-фильмы
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару обвинил Макрона в использовании пожаров в Амазонии в личных целях
Флаг Кубы
В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек
Танкер Neyma в Керченском проливе
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
Рисунок заседания Федерального суда в Вашингтоне по делу Марии Бутиной
"Сдавший" Бутину ФБР крупный бизнесмен из США покинул свой пост в компании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев
08:36Названы самые "мужские" марки автомобилей в России
08:31В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
08:26На Ямале начался отопительный сезон
08:17Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
08:04В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
07:59В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
07:56Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:44Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
07:41Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
07:39Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
07:34МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
07:31Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю
07:29Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке
07:16Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке
07:14Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
07:06В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
06:54Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
06:48МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
06:46Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии
Лента новостейМолния