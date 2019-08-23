Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса

ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Что касается налоговой политики вообще, мы какое-то время уже думаем над тем, что я называют сокращение налогов 2.0, что будет компиляцией наших лучших идей по дополнительным предложениям о снижении налогового бремени для среднего класса, для офисных работников, малого бизнеса и так далее. Мы не будем выдавать этот законопроект в ближайшее время. Я полагаю, что это произойдет во время избирательной кампании (2020 года – ред.)", - сказал он.

Его заявление прозвучало на фоне опасений о возможной рецессии в США.

На прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность - только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.