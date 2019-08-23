Площадь лесных пожаров в РФ сократилась на 58,2 тысячи гектаров за сутки

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, по которым проводилось активное тушение, уменьшилась за прошедшие сутки примерно вдвое - на 58,2 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 140 лесных пожаров на площади 102,2 тысячи гектарова.

"На 00.00 мск 23.08.2019 на территории Российской Федерации действовали 136 лесных пожаров на площади 43 976 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки был ликвидирован 21 лесной пожар на площади 5,3 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 98 пожаров на землях лесного фонда площадью 23,4 тысячи гектаров. На Чукотке тушили три пожара площадью 11,5 тысячи гектаров.