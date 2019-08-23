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РИА Новости

Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве ждут новой даты его выступления

01:35 23.08.2019
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© AP Photo / Evan AgostiniРэпер A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, ожидают подтверждения новой даты выступления в столице от менеджмента артиста, сообщается на официальной Instagram-странице концертного агентства Sold Out Concerts.
Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Новую дату выступления рэпера организаторы планировали объявить после его освобождения.
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"Мы все еще не получили новую дату для концерта в Москве от артиста. A$AP Rocky не отменил выступление в Москве и не вернул нам выплаченный гонорар, не говоря уже про огромные убытки невозвратных денежных средств на договорах с подрядчиками. Единственный источник, с которого держателям билетов может быть осуществлен возврат средств — это гонорар артиста или продажа билетов на новую дату шоу.  В случае если артист все-таки отменит выступление, гонорар будет возвращен, и мы в свою очередь сможем произвести возврат денежных средств", - говорится в сообщении организаторов.
Музыканта задержали в начале июля после драки на улице в центре Стокгольма. Вскоре музыкант был арестован, ему и двум его друзьям предъявили официальные обвинения. Основной причиной для этого стала полная видеозапись инцидента, оказавшаяся в распоряжении прокуратуры. Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп. В начале августа суд в Стокгольме постановил освободить A$AP Rocky и других подозреваемых из-под стражи. Позднее шведский суд признал его виновным по делу, приговорил его к условному сроку и штрафу.
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