Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве ждут новой даты его выступления

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, ожидают подтверждения новой даты выступления в столице от менеджмента артиста, сообщается на официальной Instagram-странице концертного агентства Sold Out Concerts.

Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Новую дату выступления рэпера организаторы планировали объявить после его освобождения.

"Мы все еще не получили новую дату для концерта в Москве от артиста. A$AP Rocky не отменил выступление в Москве и не вернул нам выплаченный гонорар, не говоря уже про огромные убытки невозвратных денежных средств на договорах с подрядчиками. Единственный источник, с которого держателям билетов может быть осуществлен возврат средств — это гонорар артиста или продажа билетов на новую дату шоу. В случае если артист все-таки отменит выступление, гонорар будет возвращен, и мы в свою очередь сможем произвести возврат денежных средств", - говорится в сообщении организаторов.