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РИА Новости

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

01:31 23.08.2019 (обновлено: 08:04 23.08.2019)
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© Flickr / IvyMikeКомар
Комар
© Flickr / IvyMike
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянам угрожают смертельные тропические болезни, переносчики которых распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму и могут в дальнейшем переселиться в центральную часть страны, пишет газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
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8 августа, 15:00РИА Новости
Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
По словам ученых, на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Они считают, что насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.
"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.
Поясняется, что укус комаров этих двух видов могут привести, в частности, к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Причем, как подчеркивают врачи, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.
Помимо этого, оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.
Комар
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РоспотребнадзорКрымКраснодарский крайРоссияРИА НаукаОбщество
Популярные комментарии
Вот интересно, сначала миграцию птиц использовали под птичий грипп, теперь комаров под лихорадку. Может нанести ракетный удар по всем закрытым бактериологическим центрам на территориях бывших союзных республик, в связи с тем, что мы их не контролируем, а они проводят свои бесчеловечные эксперименты? Тогда и не будут ситуации, когда комары клином мигрируют на север....
23 августа, 05:40
Rog Guka
13862108
миграция. время жизни комара подскажите. и какая миграция. если их суда специально не завезли.
23 августа, 04:15
пппавел попов
123135315
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