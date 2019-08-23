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РИА Новости
Ядерные технологии

Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправится из Мурманска на Чукотку

01:28 23.08.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБуксировка плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в порту Мурманска
Буксировка плавучего энергоблока (ПЭБ) Академик Ломоносов в порту Мурманска
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Одно из наиболее важных событий не только в российской, но и международной атомной энергетике произойдет в пятницу: в Мурманске состоится торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов".
Тем самым выходит на финишную прямую проект строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), опыт эксплуатации которой затем планируется тиражировать применительно к различным районам, в том числе за рубежом. Весной нынешнего года завершились все испытания, подтвердившие проектные показатели плавучего энергоблока.
"Академик Ломоносов" отправится от причала "Росатомфлота" (предприятие госкорпорации "Росатом") в чукотский порт Певек с помощью буксиров, которые будут вести его словно на натянутой струне. Один буксир будет тянуть энергоблок, а другой - одерживать его, обеспечивая торможение. Рядом будет следовать третий, запасной буксир.
По расчетам специалистов, средняя скорость следования буксирного каравана по запланированному маршруту при благоприятных условиях составит порядка 4-5 узлов (7-9 километров в час). Планируется, что переход в Певек займет порядка трех недель, то есть на Чукотке "Академика Ломоносова" будут ждать во второй половине сентября.
В июле нынешнего года петербургский Балтийский завод, где строился плавучий атомный энергоблок, официально передал ПЭБ заказчику - концерну "Росэнергоатом", входящему в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" и управляющий всеми АЭС в России.
Плавучая атомная энергетическая станция Академик Ломоносов
16 апреля, 13:06Ядерные технологии
Источник сообщил о завершении испытаний плавучей АЭС "Академик Ломоносов"
До конца года в Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений для ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в сети "Чукотэнерго" и тепла в теплосети города. Ожидается, что ПАТЭС начнет работать в декабре нынешнего года, и заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
Длина судна составляет около 140 метров, ширина — 30 метров, водоизмещение — более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.
В России уже разработан обликовый проект оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ). В частности, вместо реакторов КЛТ-40С на блоке спроектированы две модернизированные установки РИТМ-200М. Это увеличивает мощность ПАТЭС до 100 МВт, а также срок работы на одной загрузке ядерного топлива до десяти лет. Последнее позволяет исключить из состава плавучего энергоблока перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего ядерного топлива и ряд других помещений. В результате по сравнению "Академиком Ломоносовым" сокращены габариты блока, на 9 тысяч тонн уменьшилось водоизмещение, на 30% выросла мощность и в 3,7 раза — энергоресурс.
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