Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ проведет в пятницу свое первое установочное заседание, где, как ожидается, будет намечен план работы и определены списки представителей дипмиссий, которых пригласят на следующие заседания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство доведет до властей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Позднее глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил нижней палате парламента рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Совета ГД. Предложение Миронова поддержали все думские фракции.

В понедельник на внеочередном заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Возглавил комиссию председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Это установочное заседание комиссии. Это будет шаг знакомства, выработаем, наверно, первые шаги для совместной работы", - сказал РИА Новости замглавы комиссии Вадим Деньгин.

Ранее член комиссии Адальби Шхагошев пояснил РИА Новости, что на первом заседании будет определен список представителей дипмиссией, которых пригласят на следующие заседания. По его словам, в список войдут представители тех стран, по которым есть сигналы о вмешательстве в дела РФ. В качестве примера Шхагошев привел публикации ресурсов из США и Германии. По его словам, представители этих стран наверняка попадут в список.