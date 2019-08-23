YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.

"Мы отключили 210 каналов в YouTube, когда обнаружили, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге", — говорится в заявлении.

Отмечается, что отключенные каналы использовали VPN-сервисы и другие методы, которые обычно применяются в подобных информационных операциях. Google также заявил, что выявленная сеть соответствует действиям властей Китая, о которых недавно сообщил Twitter.

В понедельник Twitter заблокировала около 200 тысяч аккаунтов, с помощью которых китайские власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с массовыми антиправительственными протестами.