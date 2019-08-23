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РИА Новости

Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл

00:28 23.08.2019 (обновлено: 05:10 23.08.2019)
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 23 авг – РИА Новости. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания СБ ООН о ракетных планах США выразил надежду на то, что здравый смысл в отношениях между Москвой и Вашингтоном возобладает.
Россия и Китай созвали заседание СБ в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты средней дальности.
Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что США и Россия не могут найти общий язык, Полянский заявил: "Помимо общего языка есть здравый смысл. И мы думаем, что здравый смысл возобладает".
Говоря о том, может ли Совбез сделать что-нибудь для достижение договоренности между Россией и США, дипломат указал: "У нас у всех есть дети, мы все хотим светлого будущего для них. Так что если мы будем исходить из этого понимания, то мы сможем что-то сделать".
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы

Прекращение действия ДРСМД

Второго августа прекратил действие российско-американский Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Уже 18 августа США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена этим договором.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базы в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность запусков испытанной США ракеты из Румынии и Польши. Как указал российский президент, эти ракеты могут запускаться с установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. По его словам, для Москвы это означает, что возникает новая угроза, на которую Россия соответствующим образом должна реагировать.
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Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАВ мире
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