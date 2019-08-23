Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.

"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.

Толбухин гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь, обеспечить безопасность и оказать медицинскую помощь раненым. Согласно опубликованным документам, в плен в ходе операции взято 55,8 тысячи немецких и румынских солдат и офицеров.

В Минобороны отмечают, что перед началом операции немецко-румынская группировка достигала 197 тысяч солдат и офицеров, 9,5 тысячи пулеметов, 1,5 тысячи минометов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, 90 танков.