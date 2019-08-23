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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

00:13 23.08.2019 (обновлено: 01:54 23.08.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПохороны женщин и детей, убитых фашистами в одном из украинских сел
Похороны женщин и детей, убитых фашистами в одном из украинских сел
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.
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"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
Толбухин гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь, обеспечить безопасность и оказать медицинскую помощь раненым. Согласно опубликованным документам, в плен в ходе операции взято 55,8 тысячи немецких и румынских солдат и офицеров.
В Минобороны отмечают, что перед началом операции немецко-румынская группировка достигала 197 тысяч солдат и офицеров, 9,5 тысячи пулеметов, 1,5 тысячи минометов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, 90 танков.
Освобождение Кишинева от немецко-румынской оккупации отмечается 24 августа. Минобороны России открыло по этому случаю специальный раздел на своем сайте.
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80 лет с начала Второй мировой войныМинистерство обороны РФМолдавияРоссия
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