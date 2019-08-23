"Букет тюльпанов" Джеффа Кунса везут в Париж

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Скульптуру "Букет тюльпанов" современного художника Джеффа Кунса сегодня начнут по частям завозить в столицу Франции, . Скульптуру "Букет тюльпанов" современного художника Джеффа Кунса сегодня начнут по частям завозить в столицу Франции, сообщает Le Parisien.

"Подготовительные работы уже идут, но пока на стадии фундамента. Они могут занять несколько недель", - уточнил Кристоф Жирар, помощник мэра Парижа по делам культуры.

Композиция высотой более 10 метров из нержавеющей стали, полихромного алюминия и бронзы весит 33 тонны. Она представляет собой руку, зажимающую 11 тюльпанов.

Американское посольство предложило эту скульптуру в дар Парижу после терактов 2015 года. Кунс хотел, чтобы скульптуру установили недалеко от площади Трокадеро, между Токийским дворцом и музеем современного искусства (место пользуется популярностью у туристов), однако власти Парижа решили установить тюльпаны возле музея изящных искусств Petit Palais.

Предполагается, что монтаж самого монумента начнется в сентябре и завершится к намеченной на 5 октября Ночи музеев.