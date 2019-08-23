Американский плацдарм в Грузии. Кому в Тбилиси нужна военная база

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Власти Грузии готовят плацдарм для размещения в стране военной базы США. Cо дня на день может быть подписан новый договор о сотрудничестве в оборонной сфере, в котором будут оговорены условия пребывания в стране иностранного контингента. Зачем в разгар кризиса в российско-грузинских отношениях Тбилиси понадобилась военная поддержка американцев, разбиралось РИА Новости.

"База вызовет негативную реакцию России"

О том, что в Грузии вот-вот откроются так называемые пункты совместной безопасности, граждане страны узнали от министра обороны Левана Изории.

"Через несколько дней мы подпишем договор о трехлетнем военном сотрудничестве с США. С американским военным атташе в Грузии полковником Стефани Бегли и ее командой мы принципиально продолжим совместную и весьма успешную деятельность наших оборонных ведомств", — сообщил он.

Анонсируя размещение в стране американской военной инфраструктуры, Изория не скрывал радости. Ведь еще в мае он говорил, что новый военный договор с США может быть подписан только в конце года. Согласие американцев ускориться министр считал своей личной заслугой.

Главу оборонного ведомства не смутило то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили совсем недавно выступала против размещения в стране американской военной базы.

"Нам не следует предпринимать шаги, которые будут расценены как провокации. Я не думаю, что США готовы разместить у нас военную базу. Вероятно, что такие действия вызовут негативную реакцию не только России, но и различных террористических движений, которые до сих пор очень активны на Кавказе", — говорила она.

Однако позиция президента тогда не смутила Изорию, и он вступил с ней в полемику. Министр открыто заявил, что не согласен с Зурабишвили и продолжит всячески поддерживать размещение в стране иностранных военных баз.

© Sputnik Перейти в фотобанк Министр обороны Грузии Леван Изория © Sputnik Перейти в фотобанк Министр обороны Грузии Леван Изория

Американские "Лепестки лилии"

Грузинские чиновники пока не раскрывают детали нового военного соглашения с США. Многим непонятно, где вообще будут дислоцироваться эти пункты совместной безопасности. В грузинских СМИ звучат версии, что их могут разместить недалеко от Южной Осетии и Абхазии. Однако тут же высказываются мнения, что такое расположение баз будет воспринято Москвой как откровенная провокация, и сами американцы на это не пойдут.

Из слов министра Изории стало понятно, что американская база в Грузии будет называться "Лепестки лилии". Однако что символизирует эта лирика, граждане страны пока не знают.

Еще одна просочившаяся в СМИ деталь: в пунктах совместной грузинско-американской безопасности будет работать минимум сотрудников. Это объясняется тем, что американские военные не планируют участвовать совместно с грузинами в каких-либо операциях по обеспечению безопасности.

Главная задача баз — помочь Грузии с военным материально-техническим обеспечением. На практике это означает, что пункты безопасности в любой момент можно будет переоборудовать в плацдарм для развертывания ударных сил или использовать в логистических целях.

© Sputnik Перейти в фотобанк Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии © Sputnik Перейти в фотобанк Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии

Под опекой США

Несмотря на многолетнее военное сотрудничество, полноценной военной базы США в Грузии нет. Американские советники со времен президентства Михаила Саакашвили начали занимать высокие должности в силовых структурах, а грузинские военные постоянно ездят повышать квалификацию в США.

Впрочем, под опеку американцев грузины попали сразу после провозглашения независимости в начале девяностых. Тогда США начали готовить в Грузии спецподразделение "Омега" для борьбы с террористической угрозой. Обучение у американцев прошли более пятидесяти грузинских военных. Все расходы Вашингтон взял на себя. Тбилиси хотел подготовить в США и свой отряд "морских котиков", но план так и не удалось реализовать.

Незадолго до вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году в грузинский порт Поти американцы доставили более 60 единиц своей современной бронетехники. Увеличились поставки и других вооружений США. Военный бюджет Грузии в тот год достиг миллиарда долларов за счет помощи американцев.

Два года назад грузинская армия полностью отказалась от автоматов и пулеметов Калашникова. Вместо них на вооружение были приняты американские полуавтоматические винтовки М-4 и пулеметы М-240.

Параллельно Грузия развивала военное сотрудничество с НАТО. Среди потенциальных претендентов на вступление в альянс страна в числе первых согласовала Индивидуальный план партнерства. Отличился Тбилиси и тем, что первым на постсоветском пространстве отправил свой военный контингент в Афганистан и Ирак для поддержки там военных операций альянса. Все эти усилия пока не дали результатов, и Грузия так и не стала членом НАТО.

Время от времени грузинские власти предлагали разместить в стране полноценный иностранный контингент. Идея находила поддержку на уровне риторики, но дальше слов эти инициативы не двигались.

© Sputnik Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке в Тбилиси © Sputnik Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке в Тбилиси

Грузинский нигилизм

Опрошенные РИА Новости грузинские и российские эксперты сошлись во мнении, что разговоры о создании американской военной базы преувеличены.

Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе расценивает заявление министра обороны как попытку удержать свой пост.

"Леван Изория занимает должность главы оборонного ведомства Грузии четыре года. За это время он ничем не отличился. Сейчас ему надо что-то предъявить общественности. А на фоне ухудшения грузинско-российских отношений заявление о создании американской базы — то самое, что привлечет внимание к его якобы активной деятельности. Он пытается показать, что при нем грузинско-американские отношения достигли наивысшей точки, но за этим не стоит ничего, кроме бахвальства", — высказал РИА Новости свою точку зрения Шарашенидзе.

Преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили считает, что американская база может появиться в Грузии только через три или четыре года.

"Разговоры о создании в Грузии американской базы муссируются уже несколько лет. Скорее всего, заявление министра обороны — это попытка прощупать общественное мнение", — рассуждает в беседе с РИА Новости эксперт.

© РИА Новости Заместитель советника госсекретаря США Метью Брайза в Грузии. 2008 год © РИА Новости Заместитель советника госсекретаря США Метью Брайза в Грузии. 2008 год

Шошиашвили рассказывает, что после заявления президента Зурабишвили о нежелании размещать в стране иностранные базы последовал скандал.

"Посольство США выразило свое недоумение в связи с высказываниями грузинского президента. Не остался в стороне и Мэтью Брайз — бывший куратор кавказского направления в администрации Джорджа Буша — младшего. Он до сих пор весьма влиятельная фигура в Грузии и считается сподвижником Михаила Саакашвили. Брайз открыто заявил, что если Грузия хочет стать по-настоящему суверенной, то в стране должна появиться американская база", — объясняет он.

Несмотря на нагнетание политиками общественных настроений, Шошиашвили отмечает отрицательное отношение грузин к созданию иностранных баз.

"Граждане Грузии понимают, что речи о вступлении в НАТО пока не идет. Сейчас внутри страны активно идут разговоры, что вместо членства в НАТО лучше будет создать некий двусторонний военный альянс США — Грузия", — уточняет эксперт.

Старший научных сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев полагает, что пока речь не идет о размещении американской базы в Грузии на постоянной основе. При этом отмечает, что во время военных учений по линии НАТО — Грузия американские войска и техника уже и так перебрасывались в страну.

"В российском военном планировании эти угрозы уже учтены. Например, последнее время довольно активно проводятся военные учения России с Абхазией и Южной Осетией. Во время этих учений на территории республик как-то были переброшены до тысячи единиц российской военной техники. США во время совместных с Грузией учений перебрасывают максимум двадцать единиц такой техники. Разница налицо", — говорит в беседе с РИА Новости Силаев.

Эксперт обращает внимание и на то, что после присоединения Крыма к российской территории в 2014 году военный потенциал Черноморского флота значительно усилился. НАТО и Грузия осознают это, полагает Силаев.