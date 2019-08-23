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РИА Новости

Страшнее смерти. Над каким запрещенным оружием негласно работают США

08:00 23.08.2019 (обновлено: 08:03 23.08.2019)
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© Фото : public domainАмериканский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год
Американский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год
© Фото : public domain
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Создание новых типов ракет, применение оружия массового поражения, милитаризация космоса и желание возобновить ядерные испытания — в последние годы США как будто всеми силами пытаются развернуть мир в сторону новой холодной войны и запустить очередную гонку вооружений. Вашингтон открыто взял курс на последовательное расторжение международных договоров в области нераспространения различных видов оружия. При этом, если заглянуть в историю, главным нарушителем подобных соглашений нередко выступал именно Белый дом. О том, как американцы не выполняют свои обязательства, — в материале РИА Новости.

Повод найдется

США на днях испытали новую крылатую ракету наземного базирования в неядерной конфигурации. Боеприпас поразил условную цель на расстоянии более пятисот километров. Это произошло всего через две недели после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, запрещающего разработку и производство ракет с дальностью действия от пятисот до 5500 километров.
Такие малые сроки между выходом США из Договора и началом испытаний нового оружия подтверждают, что Вашингтон заранее готовился к выходу из ДРСМД и занимался разработкой запрещенного оружия в обход договоренностей. При этом Вашингтон, не предоставляя каких-либо доказательств, обвинял в нарушении соглашения Москву.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Вчера, 04:23РИА Новости
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД
"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим, — прокомментировал сложившуюся ситуацию президент России Владимир Путин. — Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире, и в Европе в частности. <...> Во-первых, слишком быстро американцы испытали эту ракету — слишком быстро после объявления о выходе из договора. В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением — это морская ракета — началась задолго до того как поиск поводов для выхода из договора".
В МИД России, в свою очередь, тоже заявили, что подготовка к разрыву договора шла давно. "За такое время осуществить подобные мероприятия практически невозможно, если только они не готовились заранее, — сказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. — Таким образом, мы получили зримое подтверждение того, что не только политическая и пропагандистская, но и материальная военно-техническая подготовка к выходу США из ДРСМД проводилась в Вашингтоне в течение длительного времени".
© AFP 2019 / Daniel MihailescuАмериканская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
В Пентагоне уточнили, что испытанная ракета создана на базе известной крылатой ракеты "Томагавк", носителями которых до последнего времени были корабли, подводные лодки и самолеты. Ракету запустили с универсальной пусковой установки Mk-41, к которой у России ранее были претензии и подозрения, что она предназначена не только для целей противоракетной обороны.
Места развертывания новых ракет пока не выбраны, но Мk-41 сегодня базируются в Румынии, совсем недалеко от российских границ. Их начали размещать в Европе с 2014-го. Уже тогда Москва заявляла, что Mk-41 пригодны без каких-либо изменений для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк".
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George

Оружие массового поражения

Отметим, что это не первый случай, когда США имели в распоряжении, испытывали и даже применяли запрещенное всяческими конвенциями оружие и шли на различные уловки, чтобы обойти международные договоры.
Так, на базах хранения США до сих пор имеется огромное количество химического оружия, несмотря на то, что американцы обязались уничтожить его запасы еще до 2012-го. Это десятки тысяч тонн различных боевых отравляющих веществ, таких как VX, BZ, горчичный газ (иприт), зарин, различные компоненты бинарного оружия и прекурсоры.
В Вашингтоне задержку с утилизацией химоружия объясняют опасностью возможных экологических последствий, а также высокой стоимостью этих работ. Кроме того, США и их союзники сопротивляются предложению России о расширении списка запрещенных веществ, потому что проводят с ними различные эксперименты.
© AP Photo / Brennan LinsleyДемонстрация процесса уничтожения химическго оружия на складе химоружия в Пуэбло, Колорадо, США. 29 января 2015
Демонстрация процесса уничтожения химическго оружия на складе химоружия в Пуэбло, Колорадо, США. 29 января 2015
© AP Photo / Brennan Linsley
Демонстрация процесса уничтожения химическго оружия на складе химоружия в Пуэбло, Колорадо, США. 29 января 2015
Так, по словам постоянного представителя России в ОЗХО Александра Шульгина, в натовских специализированных центрах идут активные работы, связанные с исследованием запрещенных химикатов.
США применяли химическое оружие в военных операциях уже после присоединения к Конвенции о его запрещении. Например, в ноябре 2004-го во время штурма иракского города Эль-Фалуджа американцы и британцы бомбили жилые кварталы боеприпасами с неким зажигательным веществом. Сначала Пентагон отрицал этот факт, однако после того, как общественности продемонстрировали фотографии людей, в том числе и детей, со страшными ожогами, американцам пришлось признать использование химоружия.
CC0 / Robert Sullivan / Boeing F-15E "Strike Eagles"Самолеты сил коалиции F-15E во время операции "Непоколебимая решимость"
Самолеты сил коалиции F-15E во время операции Непоколебимая решимость
CC0 / Robert Sullivan / Boeing F-15E "Strike Eagles"
Самолеты сил коалиции F-15E во время операции "Непоколебимая решимость"
Кроме того, американские военные специалисты продолжают работать с другим оружием массового поражения — биологическим, хотя США участвуют в конвенции о его запрете. Причем исследования и эксперименты проводятся также в самой близости от российских границ.
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В частности, широкую известность получил "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, где, по данным МИД России, "прописалось" медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США. Чем конкретно занимаются в лаборатории в Грузии — до конца неизвестно, но в Москве уверены, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности военных США, изучающих особо опасные инфекционные болезни.
В Совете безопасности России, в свою очередь, считают, что всего США создали более двухсот биологических военных лабораторий по всему миру, в том числе на Украине, в странах СНГ и Афганистане, в которых ведется разработка биологического оружия нового поколения. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над живыми людьми.
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВ лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
В лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
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В лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии

Опасный космос

В 1967-м вступил в силу Договор о космосе между СССР, США и Великобританией, который обязал страны-участницы отказаться от размещения в космическом пространстве ядерного и другого оружия массового поражения. Но США в последние годы готовят сразу несколько масштабных проектов по созданию орбитальных ударных комплексов.
Например, "Жезл Бога". Его идея заключается в следующем: космические аппараты, выведенные на орбиту, несут на борту вольфрамовые стержни длиной пять-десять метров. А при пролете над каким-либо объектом или городом они сбрасывают их на Землю. Уклониться от таких "снарядов" невозможно, а сбить россыпи стрежней не сможет ни одна противоракетная система — "жезлы" развивают огромную скорость, до десяти километров в секунду. Разрушения на Земле от такого оружия будут катастрофическими и сравнимы по масштабам с ядерными взрывами.
© NASAВид с МКС на Землю
Вид с МКС на Землю
© NASA
Вид с МКС на Землю
К милитаризации космосам американцы подошли основательно. В августе приступит к работе недавно созданное Пентагоном отдельное Космическое командование, деятельность которого направлена на отражение агрессии и защиту национальных интересов США в космосе. В России сразу же отреагировали, заявив, что Вашингтон создает предпосылки к милитаризации космического пространства. В Минобороны России ранее сообщили, что Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и отказывается от переговоров о предотвращении размещения оружия в космосе.
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Еще один международный договор, из которого могут выйти Соединенные Штаты, — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Американцы здесь играют по тому же сценарию, что и с Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Политическое руководство России не исключает, что в скором времени США заявят о намерениях из него выйти.
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Такая озабоченность возникла в связи с заявлениями разведывательного управления Минобороны США о том, что Россия якобы проводила испытания ядерного оружия. При этом ни подробностей, ни доказательств этих утверждений разведчики не представили. Россию бездоказательно обвинили в несоблюдении моратория на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности".
Судя по всему, США снова искусственно создают повод для выхода из очередного договора, влияющего на безопасность всего мира и устоявшуюся систему сдерживания.
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
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