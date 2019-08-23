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РИА Новости
Культура

Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей

00:17 23.08.2019
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© AFP 2019 / Angela WeissКим Кардашьян
Ким Кардашьян
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 23 авг ­– РИА Новости. Телезвезда Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию со четырьмя своими детьми в инстаграме. Кадр сделан во время отдыха на Багамах.
"Я думала, что сфотографироваться с тремя детьми - тяжело, боже мой, с четырьмя - это почти невозможно", - написала она.
На снимке видно, что малыши смотрят куда угодно, но только не в камеру, как, в общем-то, и сама Ким.
Но, судя по всему, для 146 миллионов подписчиков это не важно. Они оценили старания телезвезды: "прекрасная семья", "вы такие красивые, особенно Чикаго", "не успела заметить, как у Ким стало столько детей".
Вместе с мужем Канье Уэстом Ким Кардашьян воспитывает дочерей Норт (6 лет), Чикаго (1 год) и сыновей Сейнта (3 года) и Псалома (3 месяца).
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