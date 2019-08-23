Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей

МОСКВА, 23 авг ­– РИА Новости. Телезвезда Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию со четырьмя своими детьми в инстаграме. Кадр сделан во время отдыха на Багамах.

"Я думала, что сфотографироваться с тремя детьми - тяжело, боже мой, с четырьмя - это почти невозможно", - написала она.

На снимке видно, что малыши смотрят куда угодно, но только не в камеру, как, в общем-то, и сама Ким.

Но, судя по всему, для 146 миллионов подписчиков это не важно. Они оценили старания телезвезды: "прекрасная семья", "вы такие красивые, особенно Чикаго", "не успела заметить, как у Ким стало столько детей".