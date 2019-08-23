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РИА Новости

Как Никсон договорился с Китаем, а Трамп разругался

08:00 23.08.2019 (обновлено: 08:01 23.08.2019)
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© AFP 2019 / Patrick BaertФотография со встречи бывшего президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году, представленная на выставке посвященной 40-летию дипломатических отношений США и Китая
Фотография со встречи бывшего президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году, представленная на выставке посвященной 40-летию дипломатических отношений США и Китая
© AFP 2019 / Patrick Baert
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Мемуары давно умершего политика редко бывают столь современными. Речь о том, что в Китае вышло переиздание воспоминаний бывшего президента США Ричарда Никсона, понятно, что на китайском, красивое, в двух томах. В этом году отмечается юбилей — 40 лет полного восстановления отношений между КНР и США (1979 год). А начинал этот процесс за десять лет до того именно Никсон, о чем он подробно и пишет, считая эту головокружительную акцию чуть не главным делом своего президентства.
Новая публикация мемуаров — и комментарии пекинских СМИ по этому поводу — тут, конечно, выпад. Или упрек. Или грустное размышление на тему того, как изменился мир и как измельчали американские лидеры и элита в целом. А если хотите, то намек: после того, что американцы говорят и делают сейчас в отношении Китая, да еще и в почти полном двухпартийном согласии, потребуется новый Никсон, чтобы привести планету в порядок.
В самом деле, почувствуйте разницу. В 1969 году, когда Никсон был избран президентом в первый раз, Пекин и Вашингтон 20 лет как не общались вообще. Америка делала вид, что большого Китая не существует, есть только Тайвань, а коммунисты на прочей территории страны — это безобразное отклонение от нормы. Посольство США было в Тайбэе, и из-за позиции Америки место Китая в ООН тоже занимал Тайвань.
Мало того, они еще и косвенно воевали. Речь о Вьетнаме и прочем Индокитае. Известно, что победить Америку Вьетнаму помог СССР. И куда менее известно, что китайская помощь Ханою была не меньше советской. Десятки тысяч американцев погибли в Индокитае под разговоры о том, что надо остановить расползание коммунистического (в том числе китайского) влияния в Азии.
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И то была не просто война где-то далеко, начатая прежней администрацией (демократов; вообще демократы в США очень любят воевать). Проблема была в том, что та авантюра привела к системной катастрофе Америки — миллионным антивоенным протестам, переросшим в протесты против всего вообще, к бунту целого поколения… Кстати, Никсон победил на президентских выборах 1969 года с обещанием "быстро покончить с этим безобразием".
И ведь покончил. Но для этого надо было учесть, что США изнемогли в борьбе с двумя противниками (КНР и СССР), которые еще и ненавидели друг друга. Пограничный инцидент на острове Даманский, напомню, был как раз в 1969 году.
Мемуары Никсона, конечно, очень "китайское" чтение. Они описывают многолетнюю секретную операцию по сближению двух стран. Тут и госсекретарь Генри Киссинджер, который якобы что-то съел в Пакистане и лежал там два дня, не выходя, — а на самом деле на пакистанском самолете летал в Китай, готовить визит туда Никсона; и неожиданный выезд в ту же страну американской команды по настольному теннису (так родился термин "пинг-понговая дипломатия"). И историческая встреча Никсона с Мао Цзэдуном в Пекине в феврале 1972 года. Тогда же Китай триумфально занял законное — и с правом вето — место в ООН…
И вот что у Никсона в итоге получилось. Америка смогла завершить войну в Индокитае, минимизировав позор. И поэтому "покончить с безобразием" — бунташные 60-е выдохлись. И начать разрядку напряженности с СССР, который стал более сговорчив после того, как увидел возможность альянса Пекина и Вашингтона. Ну а потом СССР, восприняв всерьез перспективу войны на два фронта, начал строить БАМ (1974 год), укрепляя стратегическую логистику своих восточных территорий, а потом надорвался.
С точки зрения интересов США — это был грандиозный стратегический успех. И тем более забавно, что именно Никсона публика считает худшим из своих президентов. Всего-то потому, что он неудачно попытался прикрыть помощников, без особой нужды решивших установить слежку за предвыборным штабом демократов.
Доллар - Юань
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Но это уже из серии особенностей американской массовой культуры. А вот что касается контрастов "никсоновского геостратегического переворота" и того, что сейчас происходит в отношениях между теми же Китаем и США, — тут возникает множество мыслей на тему сегодняшнего и завтрашнего дня.
Посмотрите, как тупо работает американская пропаганда, изображающая Китай как коммунистическое государство с массовой слежкой, с миллионами мусульман в концлагерях, с замыслами мирового господства. По сути, американцам пытаются объяснить, что сегодняшний Китай и маоистский — то же самое. Это смешно, но неграмотные съедят.
Но ведь Америка сумела подружиться именно с таким Китаем и лично с товарищем Мао Цзэдуном. И тот же Никсон сначала читал речи, а потом подписывал Шанхайское коммюнике, где в обоих случаях перечисляется круг вопросов, по которым две державы не согласны. И — ничего.
Что же изменилось? Зачем Америке нужно возвращать ситуацию к той точке, от которой всеми силами отталкивался Никсон, — к тотальной враждебности двух крупнейших держав мира? И ведь потенциал их тогда был несопоставим, Китай был в разы слабее, а сейчас он по совокупности факторов сравним с США.
Или кто-то мечтает устроить "никсоновское чудо наоборот" — то есть подговорить уже Москву подружиться с США и показать зубы Китаю? Ну, вот этого точно никто не дождется, самоубийц здесь не так много, как кому-то хочется. Не говоря о том, что чудеса бывают только раз, и сегодня такая игра выглядела бы слабой, как любая копия в сравнении с оригиналом.
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Есть еще одна особенность ситуации, напоминающая, что Америке не хватает Никсонов и Киссинджеров. Вот вам сюжет последних недель: высшие лидеры Китая и Америки встречаются в Осаке на саммите G20. Заключают определенные договоренности насчет перемирия или мира вместо торговой войны, в частности — что новых таможенных тарифов на китайские товары не будет, а Китай возобновит закупку американской сельскохозяйственной продукции. Но и месяца не прошло, как такие тарифы США ввели. В Пекине очень удивились, тем более что сою и многое другое уже успели закупить…
Просто представим себе, что в 70-е Ричард Никсон хоть раз бы нарушил после переговоров договоренность с Мао. Или наоборот.
Неужели у сегодняшней Америки дела хуже, чем в катастрофические 60-е и ранние 70-е, и договариваться с ней не о чем и не нужно?
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Дональд ТрампГенри КиссинджерМао ЦзэдунРичард НиксонКитайООНСШААвторыВ мире
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