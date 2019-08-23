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РИА Новости
Культура

В Сети появилась пародия на клип Bad Guy Билли Айлиш

03:08 23.08.2019
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© AP Photo / Invision/Amy HarrisБилли Айлиш во время выступления в Калифорнии
Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии
© AP Photo / Invision/Amy Harris
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Пользователь выложил на YouTube-канале пародию на клип Bad Guy Билли Айлиш, сообщает NME.
Ролик появился спустя несколько дней после того, как новый трек певицы сместил с первой позиции в чарте Billboard Hot 100 песню Old Town Road рэпера Li Nas X.
Пародийный клип называется Dad Guy. В нем дородный отец занимается детьми, домашним хозяйством и спортом, распевая песню, пародирующую текст Билли Айлиш.
Видео понравилось пользователям: "мне понравился каждый кадр", "я показал ролик всей семье", "вот для чего нужен YouTube", "не обидная пародия", "вы подняли мне настроение".
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