В Сети появилась пародия на клип Bad Guy Билли Айлиш

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Пользователь выложил на YouTube-канале пародию на клип Bad Guy Билли Айлиш, сообщает NME.
Ролик появился спустя несколько дней после того, как новый трек певицы сместил с первой позиции в чарте Billboard Hot 100 песню Old Town Road рэпера Li Nas X.
Пародийный клип называется Dad Guy. В нем дородный отец занимается детьми, домашним хозяйством и спортом, распевая песню, пародирующую текст Билли Айлиш.
Видео понравилось пользователям: "мне понравился каждый кадр", "я показал ролик всей семье", "вот для чего нужен YouTube", "не обидная пародия", "вы подняли мне настроение".
20 августа, 14:58КультураПесня Билли Айлиш возглавила чарт Billboard Hot 100