В Сети появилась пародия на клип Bad Guy Билли Айлиш

Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии

© AP Photo / Invision/Amy Harris Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Пользователь выложил на YouTube-канале пародию на клип Bad Guy Билли Айлиш, . Пользователь выложил на YouTube-канале пародию на клип Bad Guy Билли Айлиш, сообщает NME.

Ролик появился спустя несколько дней после того, как новый трек певицы сместил с первой позиции в чарте Billboard Hot 100 песню Old Town Road рэпера Li Nas X.

Пародийный клип называется Dad Guy. В нем дородный отец занимается детьми, домашним хозяйством и спортом, распевая песню, пародирующую текст Билли Айлиш.