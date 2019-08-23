СМИ: Бруклин Бекхэм расстался с моделью Ханой Кросс

МОСКВА, 23 авг ­– РИА Новости. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин расстался с моделью Ханой Кросс, Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин расстался с моделью Ханой Кросс, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал, что пара объявила о разрыве после восьми месяцев отношений из-за постоянных скандалов, и что на расставании также настояли родители Бруклина.

Пользователи Сети заметили, что младший сын футболиста Дэвида Бекхэма и модель перестали оставлять лайки на страницах в инстаграме, но самое главное, Кросс не было на недавних праздниках, которые отмечали в семье Бруклина.

До этого она всегда была рядом с ним — и на кинофестивале в Каннах, и на показе Виктории Бекхэм на Неделе моды.