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РИА Новости
Культура

СМИ: Бруклин Бекхэм расстался с моделью Ханой Кросс

02:09 23.08.2019
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© AFP 2019 / Loic Venance Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
© AFP 2019 / Loic Venance
МОСКВА, 23 авг ­– РИА Новости. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин расстался с моделью Ханой Кросс, сообщает Daily Mail.
Источник рассказал, что пара объявила о разрыве после восьми месяцев отношений из-за постоянных скандалов, и что на расставании также настояли родители Бруклина.
Пользователи Сети заметили, что младший сын футболиста Дэвида Бекхэма и модель перестали оставлять лайки на страницах в инстаграме, но самое главное, Кросс не было на недавних праздниках, которые отмечали в семье Бруклина.
До этого она всегда была рядом с ним — и на кинофестивале в Каннах, и на показе Виктории Бекхэм на Неделе моды.
Последний раз пара появилась вместе 14 июля на прогулке в Уимблдоне.
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