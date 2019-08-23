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РИА Новости

Все хуже, чем казалось: украинские коммунальщики не доживут до ноября

08:00 23.08.2019 (обновлено: 08:03 23.08.2019)
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© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкРазгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Запасы угля на Украине сократились до критического уровня: в два раза ниже, чем в августе прошлого года, заявил экс-министр энергетики страны Иван Плачков. При этом Киев тратит топливо в полтора раза быстрее, чем пополняет. Эксперты подсчитали, что, если ситуация не изменится, теплогенерирующие предприятия проработают максимум до середины октября.

Пустые склады

По официальным данным, запасы угля на складах украинских ТЭЦ составляют 753 тысячи тонн против почти 1,4 миллиона тонн в аналогичный период прошлого года. Причем уже сейчас, в теплое время года, страна расходует 73 тысячи тонн ежедневно, а загружает всего 49 тысяч. Эксперты уверяют, что, если официальный Киев ничего не предпримет, в октябре Украина останется без тепла и электричества.
Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля действуют новые правила энергетического рынка, принятые под давлением МВФ и Евросоюза. Если раньше у государства была монополия на поставки электроэнергии предприятиям (в том числе коммунальным), то теперь торговлю ведут частные компании через электронный аукцион.
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Власти лишили возможности закупать дешевое электричество у "Энергоатома" наиболее энергоемких промышленников и фактически вынудили их сотрудничать с предприятиями угольной генерации. Одними из первых экономический эффект ощутили ферросплавные заводы — для крупнейшего металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" электричество подорожало на 20 процентов, а Никольский и Запорожский заводы понесли убытки в 122 и 70 миллионов гривен соответственно.
В результате угольные ТЭЦ вынуждены наращивать объемы производства электроэнергии, потребляя еще больше топлива. Крупнейший энергетический холдинг страны ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, нашел доступные цены в Колумбии — по 1900 гривен за тонну (примерно 75 долларов). О сделке на покупку 300 тысяч тонн сообщил генеральный директор компании Максим Ткаченко.
Но, во-первых, этого все равно не хватит, чтобы обеспечить Украине комфортную зимовку: на складах должно храниться порядка двух миллионов тонн угля. Во-вторых, калорийность импортного угля не соответствует параметрам электрогенерации местных ТЭЦ — они могут работать исключительно на российском или украинском антраците.
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Поэтому специалисты уверены, что сделка с колумбийскими поставщиками — не что иное, как очередная серая схема из практики бывшего президента Порошенко. Тогда под видом закупок топлива из США и Южной Африки страна, по сути, завозила контрабандой уголь из России и Донбасса.
Причем энергия, произведенная из этого угля, будет стоить, словно топливо действительно поставлялось из Колумбии, с учетом всех накладных расходов. А конечная финансовая нагрузка ляжет на потребителей — промышленников и население, ведь разница от столь "выгодной" сделки пойдет в карман импортеров. И чиновники это прекрасно понимают.

"У нас была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с большими, и было сказано, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов", — заявил представитель президента Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Пустые трубы

Частично компенсировать затраты на импортный уголь Украина могла бы за счет прибыли от транзита российского газа в Европу, на чем Киев зарабатывает порядка трех миллиардов долларов в год. Тем более во времена Порошенко некоторые блоки ТЭС действительно перевели на иные марки угля.
Однако и эта статья государственных доходов теперь под угрозой — с 1 января 2020 года заканчивается действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной. В Евросоюзе уже активно готовятся к сценарию остановки транзита, закачивая рекордные объемы топлива в газохранилища.
Проблема транзита касается не только прибыли от прокачки газа, но и внутреннего газоснабжения. Ведь раньше Украина отбирала часть топлива для своих нужд, оформляя это как покупку европейского газа у трейдеров. В ситуации, когда Европа сама может столкнуться с дефицитом топлива в зимний период, рассчитывать на реверсные поставки газа Киеву не приходится.
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Есть вероятность, что ситуация разрешится в середине сентября, когда пройдут трехсторонние переговоры по транзиту между Брюсселем, Москвой и Киевом. Остается открытым вопрос, с какими именно переговорными позициями подойдут к встрече ее участники. Дело в том, что "Газпром" отказывается заключать принципиально новое соглашение, пока украинский "Нафтогаз" не отзовет свои иски в европейских арбитражах. Вместо этого российский газовый монополист предлагает продлить действующее соглашение на год вперед.
Для Киева в лице действующего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева отказ от этих исков станет политическим самоубийством, ведь именно он инициировал разбирательства с российской компанией и уверял, что вот-вот обогатит страну за счет компенсаций на сумму почти 2,6 миллиарда долларов. Поэтому продление действующего соглашения пока выглядит единственно возможным вариантом, который хоть как-то поможет стране избежать энергетической катастрофы.
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромМВФРинат АхметовЕвропаРоссияЭкономика
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