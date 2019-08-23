"Историки пришли к однозначным выводам: пакт был инициативой Германии"

Ровно 80 лет назад 23 августа 1939 года был заключен договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова – Риббентропа. О том, действительно ли похожие документы до СССР с Германией подписали Великобритания и Франция, почему пакт никак не повлиял на начало Второй мировой войны и как заключение договора повлияло на отношения Германии и Японии корреспондент РИА Новости поговорил с начальником научного отдела Российского военно-исторического общества Юрием Никифоровым.

– Юрий Александрович, 14 августа в Российском историческом обществе состоялась презентация сборника архивных документов, которые доказывают, что инициатором подписания пакта Молотова ‒ Риббентропа выступила фашистская Германия, а СССР был вынужден подписать договор ради обеспечения национальной безопасности. Как восприняли эти документы в историческом сообществе?

– То, что опубликовано в этих документах, это не просто доказанный факт, а это многократно обсужденный, многократно со всех сторон рассмотренный факт. Об этом была своего рода дискуссия в период перестройки. Например, обсуждался вопрос о том, что Сталин со своей стороны стремился к заключению этого соглашения. И историки, причем не только наши российские, но и западные (немецкие, канадские, например профессор Майкл Джабара Карлей), пришли к совершенно однозначным выводам – советско-германский договор был инициативой германской дипломатии. Германия готовила нападение на Польшу и стремилась к тому, чтобы у нее не появилось союзников.

Вообще документы о советско-германских контактах, переговорах публиковались очень много раз. Они публиковались в США – была предпринята, пусть и тенденциозная, публикация еще в 1948 году захваченных трофейных немецких документов. Документы из советских архивов массово публиковались на рубеже 1980‒1990-х годов.

Но оставался еще архив президента Российской Федерации, куда попали непосредственно документы из сталинского кабинета, из личного фонда Сталина. И всегда у историков оставались какие-то сомнения, а вдруг там что-то есть такое, что заставит нас пересмотреть свои взгляды.

Представители архива, публикуя эти, как раз продемонстрировали, что в архиве президента нет чего-то такого, что заставило бы нас отказаться от принятой интерпретации или пересмотреть каким-то образом наши оценки этого договора.

Более того, историки благодарны тем, кто подготовил эту публикацию. Документы помогли лишний раз убедиться, что мы правильно понимаем взаимосвязь событий, причины, мотивации Кремля при подписании советско-германского договора. Это дорогого стоит.

Британцы до сих пор секретят материалы по поводу перелета Гесса, ближайшего помощника Гитлера, в 1941 году в Лондон. Они продлили режим секретности. И остается только гадать, что же там такого в этих документах. А вдруг там что-то, что заставит нас пересмотреть взгляды относительно политики Великобритании. А относительно политики Советского Союза не остается никаких сомнений: Сталин предпочитал соглашения с Великобританией и Францией, но эти переговоры безуспешно велись в течение целого ряда лет и непосредственно в 1939 году.

– Переговоры с Францией и Великобританией сорвались из-за позиции Лондона?

– И Польши. Здесь все-таки с поляков вину снимать нельзя. Мы предъявляем претензии к Великобритании, они могли вести себя уклончиво в ходе переговоров, ссылаясь на Польшу: "Польша же не хочет вашей помощи, как мы можем ее заставить, это суверенное государство". А Сталин тогда спрашивает: "А как я помогу, если поляки даже не хотят меня пропустить?"

Но эти разговоры велись очень долго, и если бы у Британии было больше политической воли, то уже весной 1939 года нужно было полякам объяснить, хоть какая-то действенность британских гарантий возможна только в случае заключения тройственного союза. Без Советского Союза помочь Польше не удастся.

Но англичане не сделали этого. Поляков, по сути, обманули, и у нас всегда возникает желание заподозрить кабинет Чемберлена и его самого в ведении неслучайной для Британии игры. Потому что в идеале они, наверное, хотели, чтобы Гитлер со Сталиным вцепились друг в другу в глотки из-за Польши.

Но эти расчёты, если они были, конечно, были опрокинуты 23 августа, когда Сталин с Гитлером подписали договор о ненападении и приложили к нему секретный протокол.

– Был ли какой-то шанс у Советского Союза не подписывать пакт с Германией?

– Конечно! Если бы в Кремле сидели безмозглые и безответственные люди, а таких тогда не держали в Кремле. Конечно, будь Сталин поглупее, он бы отказался от приглашения Гитлера ради верности ленинским принципам внешней политики и каким-нибудь идеологическим химерам.

– А мюнхенский сговор 1938 года как-то повлиял на решение Сталина о подписании пакта?

– Безусловно, мюнхенский сговор 1938 года очень сильно подорвал доверие Кремля (Сталина, Молотова) относительно самой возможности создания какого-то прочного антигитлеровского альянса и породил опасения, что относительно Польши будет разыграна та же самая конфигурация. Если тогда Британия, Франция, Гитлер, Муссолини смогли сесть и договорится о расчленении Чехословакии, почему не повторится это в отношении Польши?

Ведь раньше требования Гитлера признавались справедливыми. Чем отличается ситуация вокруг Данцига от той, которая была по поводу Судецкой области? И этот призрак второго Мюнхена совершенно точно существовал в голове у советского руководства.

– Бытует такое мнение, что в пакте, а точнее, в секретных протоколах к нему прописан раздел Европы между Сталиным и Гитлером…

– Ну да, ну, конечно, какой там раздел Европы. Говорят: "Гитлер подарил Сталину Прибалтику", но как Гитлер может подарить, если это Гитлеру не принадлежит? Подарить можно то, что тебе принадлежит.

– А что же тогда было в этих секретных протоколах?

– Там одна формулировка имеет только значение: признание каких-то территорий, сопредельных государств, в том числе, например, Эстонии и Латвии, Финляндии, Западной Украины, Западной Белоруссии сферой интересов Советского Союза.

Это означало, что Гитлер воздержится на этих территориях от каких-либо военных, агрессивных действий. То же самое Сталин обещает относительно сферы интересов Германии. Больше никакого смысла нет.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским союзом, представленный на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве © РИА Новости / Кирилл Каллиников Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским союзом, представленный на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

Никакого решения о том, что мы совместно будем что-то делать против Польши, там нет. Как Сталин мог взять на себя обязательство совместно действовать против Польши, если Гитлер мог в последний момент передумать и на Польшу не напасть, потому что поляки бы согласились ему мирно передать Данциг и коридор, и все – войны нет. Что тогда делать, какие могут быть тут обязательства?

Поэтому протокол был составлен на всякий случай. Он был составлен для того, чтобы в случае (там так и написано "в случае территориально-государственного переустройства земель, входящих в состав современного польского государства"), а наступил бы или не наступил бы этот случай, одному богу было известно на момент 23 августа 1939 года.

– Довольно часто в контексте обсуждения пакта Молотова ‒ Риббентропа идет обсуждение того, что документ мог стать тем самым спусковым крючком для начала Второй мировой войны. Как вы относитесь к этому мнению?

– Это мнение ни на чем не основано. Наоборот, немецкие историки, а именно они здесь по идее должны сказать последнее слово, они же в первую очередь работают с архивами Третьего рейха, они много раз делали вывод в своих исследованиях, что при планировании агрессии против Польши, Гитлер и его генералы не ставили в зависимость решение уничтожить Польшу от наличия или отсутствия какой-либо договоренности со Сталиным.

Как обычно формулируется идея о "спусковом крючке"? Если бы Сталин отказался от подписания пакта, то Гитлер бы испугался и не напал. Эту идею доказать с опорой на немецкие документы невозможно. Гитлеру сам по себе договор с СССР был не нужен. Ему было важно предотвратить соглашение между Польшей и СССР, Великобританией и СССР. В Германии же тоже знали, что британцы послали свою военную миссию. Там разведка, конечно, не знала, что это за военная миссия, зачем англичане едут в Москву. Но все-таки едут.

Если бы Гитлер знал, что британцы и поляки отказываются заключать с СССР соглашения, я думаю, он бы не совершил этой ошибки в конечном счете и не договорился бы со Сталиным. Потому что негативные последствия для Германии, как представляется, все-таки больше, чем выигрыш.

И сказать, что Гитлеру этот советско-германский договор принес какие-то дивиденды… так сказать нельзя, абсолютно.

– Правда ли, что аналогичные пакты с Гитлером еще до Советского Союза заключили Великобритания, Франция и Польша?

– Аналогичные в том смысле, что это были договоры о ненападении. Да, Польша заключила при Пилсудском в 1934 году. По сути, как нацисты пришли к власти в Германии, договор о ненападении и был заключен. Когда мы говорим о ненападении германо-британском, то это как раз Мюнхенская декларация 1938 года. Французы аналогичную декларацию подписали в декабре этого же года.

Но сказать, что в этих соглашениях есть аналог советско-германского секретного приложения с разделом сфер интересов, так сказать нельзя. Потому что Мюнхенское соглашение ‒ это намного более гнусный документ. Потому что там просто, честно, открыто все было: сели за стол и коллективным диктатом принудили независимое суверенное государство передать часть своей территории агрессору.

Сталин Польшу ни к чему не принуждал с Гитлером. Они тайно договорились о сферах интересов, а дальнейшее развитие событий было непредсказуемым. Польша могла сдаться без войны, и ничего бы этого не было.

– Почему ряд западных публицистов и историков именуют этот пакт не иначе как позорным?

– Знаете, это не историки так считают, а в основном идеологи. Для них это была катастрофа, все их предвоенные расчеты на то, что им удастся каким-то образом увлечь Гитлера экспансией на восток, и там будут драться два усатых тирана друг с другом, ‒ вдруг все эти расчеты оказались пшиком, блефом.

Все эти расчеты рухнули. И поскольку это было их поражение, в первую очередь дипломатический провал Лондона, они тут же начали выдумывать причины, чтобы своим избирателям объяснить. Консервативные партии, которые у власти в Британии, тут же начали готовить эту "Белую книгу", как они это называют, публикацию документов Foreign Office, чтобы возложить ответственность за срыв англо-советских переговоров на Сталина. Но они в итоге отказались от этой публикации, потому что они же хотели подлинные документы печатать, а они сами на них смотрели и понимали, что никак не получается с больной головы на здоровую свалить.

Дальше после войны этим занялись уже люди более профессиональные в рамках психологической информационной войны – это ЦРУ, это недобитые коллаборационисты, которых собирали в США. Они начали демонизировать первыми, по сути, этот секретный протокол, изображая так, что это был заговор против мира двух кровавых диктаторов.

– Хотелось бы еще спросить у вас об одном факторе, который почему-то редко рассматривают в контексте пакта Молотова ‒ Риббентропа. Союзник Германии Япония восприняла этот пакт как предательство, подписание договора обескуражило Японию. А надо помнить, что в тот момент как раз шел локальный вооруженный конфликт на Халхин-Голе. Действительно ли этот пакт сильно отразился на Японии?

– Это точно, это просто факт, потому что их японский кабинет министров ушел в отставку. Они признали, что их внешнеполитический курс нуждается в пересмотре. И те ястребы, которые там агитировали все время императора за войну против СССР, они потеряли лицо. Для Японии это важно, понимаете. Потеря лица… можно до харакири дойти.

Халхин-Гол в сочетании с советско-германским договором обозначал и военное, с одной стороны, и дипломатическое поражение Японии. У них это все привело в итоге к пересмотру всей внешнеполитической стратегии. Они перешли к стратегии "спелой хурмы", как они сами это называли. Вот когда Гитлер займет Москву и разгромит Красную армию, Сибирь упадет к нам, как спелая хурма.

– А почему все-таки Гитлер так поступил с Японией?

– Гитлеру было выгодно в тот момент держать угрозу над колониями Франции и Великобритании. Поэтому Гитлеру это стремление японцев на Дальний Восток было абсолютно ненужным. Это потом, в 1942 году, когда немцы поняли, что не справляются, они много раз просили японцев о помощи. Но поздно было пить боржоми.

А в 1941 году Гитлер очень радовался, что Япония напала на США, потому что это отвлекало Америку и Англию от европейского театра военных действий. При этом было принято какое-то совершенно загадочное решение со стороны Гитлера объявить войну США после нападения Японии на Перл-Харбор. Здесь-то куда ты лезешь, тебе под Москвой навесили только что, а ты еще США себе во враги определяешь. До сих пор непонятное решение.

– Как вы думаете, будут ли опубликованы еще какие-то секретные документы, касающиеся пакта?

– В российских архивах практически не осталось секретных документов о советско-германских отношениях в этот период, конца 1930-х годов вплоть до нападения Гитлера на Советский Союз. Поскольку историкам очень хорошо известны все эти дипломатические маневры и переговоры, никаких сенсаций ждать невозможно. Если какие-то секреты и есть, то их хранят архивы Великобритании, США и Ватикана.