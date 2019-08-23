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РИА Новости
Культура

Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party

08:00 23.08.2019 (обновлено: 08:18 23.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОКТЕБЕЛЬ, 23 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В Крыму уже в 17-й раз состоится Koktebel Jazz Party. О главных гостях международного фестиваля, романтичном алкоджазе, танцах и других сюрпризах программы — в материале РИА Новости.

Будем танцевать!

"Мы давно мечтали принять участие в Koktebel Jazz Party, ведь этот фестиваль — один из лучших в стране", — говорит Билли Новик из Billy’s Band.
Билли надеется, что "без нашего участия в следующие годы фестиваль уже не сможет быть таким же классным, как этим летом".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party
1 августа, 14:45РИА Новости
Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы
В том, что Koktebel Jazz Party в этом году будет, как обычно, "классным", не сомневается и Татьяна Шаманина — участница проекта "Голос" и солистка Guru Groove Foundation. По ее словам, группа последние несколько лет также хотела попасть на фестиваль. В этот раз все сложилось.

"Мы в предвкушении и планируем, что сидячих мест на нашем сете не останется. Будем танцевать!" — обещает Татьяна.

"Каждый год мы немного экспериментируем с программой, убираем "пост", "хард" и другие сложные направления джаза, добавляем что-то более близкое слушателям", — поясняет Михаил Иконников, арт-директор Koktebel Jazz Party, имея в виду не только упомянутые Billy’s Band, играющие "романтический алкоджаз", и Guru Groove Foundation (цифровой фанк), а также рок-исполнительницу Юлию Чичерину, которая выступит вместе с саксофонистом Сергеем Головней.
По словам Михаила, с одной стороны, такое расширение жанровых рамок можно назвать экспериментом, а с другой, это распространенная практика мировых джазовых фестивалей в последние десятилетия.

Джаз без границ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
1 из 4

Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда под управлением Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бэнда под управлением Сергея Головни на фестивале Koktebel Jazz Party
2 из 4

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда под управлением Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
3 из 4

Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
4 из 4

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда под управлением Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Современные джазовые тенденции продемонстрирует интернациональный ансамбль Якова Окуня, куда в этом году вошли настоящие звезды мировой джазовой сцены из России, США, Японии, Сингапура", — говорит Сергей Головня, арт-директор фестиваля.
В эти три дня в Коктебеле выступят SG Big Band, квартет К.И.М.М. с участием Алексея Кузнецова, квинтет Сергея Васильева, Феликс Лахути & UniversaLove, Ershoff Band, трио Даниила Крамера. Будут и зарубежные музыканты (из США, Франции, Германии) — их имена до последнего держат в секрете.

"К сожалению, были случаи, когда иностранцы отменяли свое участие буквально накануне фестиваля, — уточняет Михаил Иконников. — Когда мы начинаем переговоры, то, конечно, не скрываем, куда именно приглашаем ехать — каждый решает для себя сам".

Имена зарубежных хедлайнеров остаются тайной и для музыкантов, которые выступят на фестивале в Крыму. "Год из года это топовые персонажи, поэтому не терпится выйти на одну сцену с лучшими из лучших, — признается Татьяна Шаманина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжимми Кобб на джазовом фестивале Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Джимми Кобб на джазовом фестивале Koktebel Jazz Party
Так, в разные годы на Koktebel Jazz Party приезжали Джимми Кобб, легендарный барабанщик из США, последней из живущих, кто записывал Kind Of Blue — как считается, самый великий альбом в истории джаза; лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУчастница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий "Смоленские бриллианты" на фестивале Koktebel Jazz Party (2017 год)
Участница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий Смоленские бриллианты на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий "Смоленские бриллианты" на фестивале Koktebel Jazz Party (2017 год)
"С участием еще одного музыканта мирового уровня в этом году связано и отступление от традиций. Оркестр Сергея Головни будет выступать с этим музыкантом не в последний, а в первый день — у исполнителя очень напряженный гастрольный график, под который мы решили подстроиться", — добавляет Михаил Иконников.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСаксофонист Сергей Головня на джазовом фестивале Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Саксофонист Сергей Головня на джазовом фестивале Koktebel Jazz Party
Сергей советует уделить особое внимание самым молодым участницам фестиваля — Ясе Дягтяревой — финалистке шоу "Голос", которая выступит с трио Даниила Крамера, а также Саше Фракенберг из Самары, способной "дать фору многим сформировавшимся певицам". Она выйдет на сцену с SG Big Band.

Энергетика свободы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party (2018 год)

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
1 из 5

Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) и участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Участники International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон и Дебор Браун
2 из 5

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) и участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
3 из 5

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
4 из 5

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Флаг международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2018.

Флаг музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
5 из 5

Флаг международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2018.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 5

Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) и участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 5

Флаг международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2018.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Джаз, как и любая музыка, может быть легким и танцевальным, а может — и тяжелым, чрезмерно "умственным", что ли, — рассуждает Билли Новик. — Мне лично более близок тот, который максимально передает свинг, — особое ритмическое ощущение легкой расслабленности и туманного позитива".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВокалист группы BILLY'S BAND Билли Новик
Вокалист группы BILLY'S BAND Билли Новик выступает на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вокалист группы BILLY'S BAND Билли Новик
Эти легкость и позитив, а еще чувство свободы уже успели стать фирменной особенностью фестиваля, превращающего небольшой курортный поселок в столицу джаза. Здесь важны и музыка, и публика, которая в Коктебеле, конечно, особенная.
"Наши гости — это преимущественно те, кто просто приехал в Крым отдохнуть у моря. Неожиданно для себя в течение трех вечеров они становятся свидетелями грандиозного действа, сравнимого с лучшими мировыми джазовыми фестивалями, — подчеркивает Михаил Иконников. — Поэтому мы стараемся не только порадовать их классной музыкой, но и зажечь свойственной Коктебелю особенной энергетикой!"
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
20 августа, 17:18Культура
Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках
101000
КультураKoktebel Jazz PartyЮлия ЧичеринаШоу "Голос"ФранцияКоктебельРоссияСША
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