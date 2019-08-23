Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 23 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В Крыму уже в 17-й раз состоится Koktebel Jazz Party. О главных гостях международного фестиваля, романтичном алкоджазе, танцах и других сюрпризах программы — в материале РИА Новости.

Будем танцевать!

"Мы давно мечтали принять участие в Koktebel Jazz Party, ведь этот фестиваль — один из лучших в стране", — говорит Билли Новик из Billy’s Band.

Билли надеется, что "без нашего участия в следующие годы фестиваль уже не сможет быть таким же классным, как этим летом".

В том, что Koktebel Jazz Party в этом году будет, как обычно, "классным", не сомневается и Татьяна Шаманина — участница проекта "Голос" и солистка Guru Groove Foundation. По ее словам, группа последние несколько лет также хотела попасть на фестиваль. В этот раз все сложилось.

"Мы в предвкушении и планируем, что сидячих мест на нашем сете не останется. Будем танцевать!" — обещает Татьяна.

"Каждый год мы немного экспериментируем с программой, убираем "пост", "хард" и другие сложные направления джаза, добавляем что-то более близкое слушателям", — поясняет Михаил Иконников, арт-директор Koktebel Jazz Party, имея в виду не только упомянутые Billy’s Band, играющие "романтический алкоджаз", и Guru Groove Foundation (цифровой фанк), а также рок-исполнительницу Юлию Чичерину, которая выступит вместе с саксофонистом Сергеем Головней.

По словам Михаила, с одной стороны, такое расширение жанровых рамок можно назвать экспериментом, а с другой, это распространенная практика мировых джазовых фестивалей в последние десятилетия.

Джаз без границ

"Современные джазовые тенденции продемонстрирует интернациональный ансамбль Якова Окуня, куда в этом году вошли настоящие звезды мировой джазовой сцены из России, США, Японии, Сингапура", — говорит Сергей Головня, арт-директор фестиваля.

В эти три дня в Коктебеле выступят SG Big Band, квартет К.И.М.М. с участием Алексея Кузнецова, квинтет Сергея Васильева, Феликс Лахути & UniversaLove, Ershoff Band, трио Даниила Крамера. Будут и зарубежные музыканты (из США, Франции, Германии) — их имена до последнего держат в секрете.

"К сожалению, были случаи, когда иностранцы отменяли свое участие буквально накануне фестиваля, — уточняет Михаил Иконников. — Когда мы начинаем переговоры, то, конечно, не скрываем, куда именно приглашаем ехать — каждый решает для себя сам".

Имена зарубежных хедлайнеров остаются тайной и для музыкантов, которые выступят на фестивале в Крыму. "Год из года это топовые персонажи, поэтому не терпится выйти на одну сцену с лучшими из лучших, — признается Татьяна Шаманина.

Так, в разные годы на Koktebel Jazz Party приезжали Джимми Кобб, легендарный барабанщик из США, последней из живущих, кто записывал Kind Of Blue — как считается, самый великий альбом в истории джаза; лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).

"С участием еще одного музыканта мирового уровня в этом году связано и отступление от традиций. Оркестр Сергея Головни будет выступать с этим музыкантом не в последний, а в первый день — у исполнителя очень напряженный гастрольный график, под который мы решили подстроиться", — добавляет Михаил Иконников.

Сергей советует уделить особое внимание самым молодым участницам фестиваля — Ясе Дягтяревой — финалистке шоу "Голос", которая выступит с трио Даниила Крамера, а также Саше Фракенберг из Самары, способной "дать фору многим сформировавшимся певицам". Она выйдет на сцену с SG Big Band.

Энергетика свободы

"Джаз, как и любая музыка, может быть легким и танцевальным, а может — и тяжелым, чрезмерно "умственным", что ли, — рассуждает Билли Новик. — Мне лично более близок тот, который максимально передает свинг, — особое ритмическое ощущение легкой расслабленности и туманного позитива".

Эти легкость и позитив, а еще чувство свободы уже успели стать фирменной особенностью фестиваля, превращающего небольшой курортный поселок в столицу джаза. Здесь важны и музыка, и публика, которая в Коктебеле, конечно, особенная.