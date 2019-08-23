Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party

Будем танцевать!
"Мы в предвкушении и планируем, что сидячих мест на нашем сете не останется. Будем танцевать!" — обещает Татьяна.
Джаз без границ
Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда под управлением Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда под управлением Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Саксофонист Дон Брейден (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) выступает во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда под управлением Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник китайской группы Sedar Band выступает на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
"К сожалению, были случаи, когда иностранцы отменяли свое участие буквально накануне фестиваля, — уточняет Михаил Иконников. — Когда мы начинаем переговоры, то, конечно, не скрываем, куда именно приглашаем ехать — каждый решает для себя сам".
Энергетика свободы
Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party (2018 год)
Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) и участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) и участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Флаг международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2018.
Флаг международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2018.
Справа налево: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party (2018 год)
Участник International Jazz Ensemble Якова Окуня Эдди Хендерсон (США) и участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебор Браун (США) во время All Stars KJP Jam при участии биг-бенда Сергея Головни на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party (2018 год)
Флаг международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2018.