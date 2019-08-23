Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)

Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года в Москве председателем Совета народных комиссаров СССР министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом сроком на 10 лет. Инициатором Договора выступила германская сторона.

Советское правительство, убедившись в ходе Московских советско-англо-французских переговоров 1939 года в нежелании западных стран на деле сотрудничать с СССР в организации совместного отпора фашистской агрессии и опасаясь создания единого антисоветского фронта, было вынуждено искать альтернативный путь обеспечения безопасности страны, приняв германское предложение о заключении договора о ненападении.

Исходя из основных положений советско-германского договора о ненападении и нейтралитете ( 1926 ), стороны обязывались: воздерживаться от агрессивных действий и от нападения в отношении друг друга; в случае нападения на одну из сторон третьей державы не оказывать поддержки напавшей державе; не участвовать в группировках держав, направленных против одной из сторон; разрешать споры и конфликты между собой мирным путем.

При этом договор не содержал положения о прекращении его действия в случае войны одной из договаривающихся сторон с третьей державой и не предусматривал каких-либо действий в этом случае другой договаривающейся стороны.

Одновременно с договором стороны подписали секретный дополнительный протокол "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе".

Согласно тексту документа в случае территориально-политического переустройства областей, входивших в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно являлись границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признавались обеими сторонами.

В случае территориально-политического переустройства Польши границей сфер интересов Германии и СССР становилась линия, проходящая по рекам Нарев, Висла и Сан (в сферу влияния СССР были отнесены захваченные Польшей в ходе польско-советской войны 1920-1921 годов Западная Белоруссия и Западная Украина). Вопрос о целесообразности сохранения независимого Польского государства стороны обязывались выяснить окончательно "в течение дальнейшего политического развития".

Обе стороны обещали сохранить подписанный протокол в "строгом секрете".

28 августа 1939 года было подписано разъяснение к "секретному дополнительному протоколу", уточняющее разграничение сфер влияния и расширяющее их в интересах СССР.

Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР 31 августа, через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие секретного дополнительного протокола.

Пакт и подписанные вместе с ним секретные протоколы развязали руки Германии, которая 1 сентября 1939 года вторглась в Польшу и в кратчайшие сроки беспрепятственно заняла ее западные районы. 17 сентября на входившие в состав Польши территории Западной Украины и Западной Белоруссии были введены советские войска . Таким образом, был осуществлен предусмотренный секретными протоколами раздел сфер влияния между Германией и СССР.

Договор о ненападении от 23 августа 1939 года, равно как и другие советско-германские договоренности, в соответствии с нормами международного права утратил силу в момент нападения Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 года

24 декабря 1989 года II Cъезд народных депутатов (СНД) принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", официально осуждающее договор как заключенный "в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих государств" и признавшее его юридически несостоятельным и недействительным с момента подписания.

2 июня 2019 года Фонд "Историческая память" впервые опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года и секретный протокол к нему. Ранее доступными были лишь немецкие варианты пакта.