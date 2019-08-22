Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T23:48Z
https://ria.ru/20190822/1557809841.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО

23:48 22.08.2019
166
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео напомнил премьер-министру Канады Джастину Трюдо о необходимости выполнения финансовых обязательств в рамках обороны НАТО, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео подчеркнул непоколебимую приверженность США (интересам - ред.) НАТО и важность того, чтобы союзники выполняли свои обязательства по инвестициям в оборону (членов альянса - ред..)", - говорится в заявлении Ортагус в связи с прошедшими в Оттаве переговорами.
Помпео находится с визитом в Канаде и ранее в четверг провел переговоры с главой МИД этой страны.
Президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточном финансировании альянса и требовал повышения их вкладов. Сегодня США является главным инвестором оборонных возможностей организации, что крайне раздражает действующую администрацию. Взнос Канады, по имеющимся данным, в 2019 году составляет 1,27% от ВВП страны, тогда как цель организации – 2%.
Как сообщили в госдепе, Помпео и Трюдо также обсудили отношения двух стран, в том числе новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой.
Госсекретарь США также выразил озабоченность Вашингтона в связи с тем, что в Китае по-прежнему остаются под арестом двое канадских граждан.
Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley
21 апреля, 14:00Радио
Куда и в чем бежать, когда приспичит, или Операция НАТО в КанадеПервым делом – первым делом туалеты. Ну а варежки? А варежки потом. В кратком изложении это главные уроки натовских тренировок, прошедших в Арктике.
140101
Обсудить 0
Майк ПомпеоДжастин ТрюдоНАТОГосударственный департамент СШАКанадаСШАВ мире
Рекомендуем
Российские рубли
Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
РИА
Новости
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Похороны женщин и детей, убитых фашистами в одном из украинских сел
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
Лента
новостей
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Флаг у Штаб-квартиры ООН
США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен обсудить с Меркель зависимость Германии от российского газа
Флаги стран-участниц саммита G7
В Белом доме назвали "ключевой фактор" для возвращения России в G8
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Табличка на двери лаборатории
США хотят возобновить взаимодействие с Россией по мораторию на биооружие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния