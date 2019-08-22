Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Китай сейчас не заинтересован в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, заявил китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.
"В настоящий момент Китай не заинтересован, и мы не будем принимать участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.