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РИА Новости

Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями

23:44 22.08.2019
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Китай сейчас не заинтересован в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, заявил китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.
"В настоящий момент Китай не заинтересован, и мы не будем принимать участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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