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РИА Новости

Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

23:40 22.08.2019
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CC0 / DoD / Запуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2"
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
CC0 / DoD /
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2". Архивное фото
ООН, 22 авг – РИА Новости. Односторонний выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окажет негативный эффект на глобальный режим безопасности, в том числе в Европе и Азии, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Односторонний выход США из договора привел к прекращению действия договора, что будет иметь значительный негативный эффект на глобальный стратегический баланс и стабильность, региональную безопасность в Европе и Азии, а также на международный режим контроля над вооружениями", - заявил Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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Чжан ЦзюньДоговор о РСМДСовет Безопасности ООНКитайООНСШАБезопасность
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