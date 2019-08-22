Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

ООН, 22 авг – РИА Новости. Односторонний выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окажет негативный эффект на глобальный режим безопасности, в том числе в Европе и Азии, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Односторонний выход США из договора привел к прекращению действия договора, что будет иметь значительный негативный эффект на глобальный стратегический баланс и стабильность, региональную безопасность в Европе и Азии, а также на международный режим контроля над вооружениями", - заявил Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.