Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T23:25Z
https://ria.ru/20190822/1557809621.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/21001/05/210010593_0:1:800:451_1036x0_80_0_0_fd7208dc70be256038fa16dd517c4b65.jpg
РИА Новости

Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США

23:25 22.08.2019
808
© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты
© РИА Новости / Сергей Казак
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
ООН, 22 авг - РИА Новости. США считают, что у России 2 тысячи нестратегических ядерных боеголовок, и их число существенно вырастет за ближайшие 10 лет, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
"Российская Федерация обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия, и ее общий ядерный арсенал, вероятно, существенно вырастет в последующее десятилетие. Этот рост в основном будет основан на прогнозируемом росте количества нестратегических ядерных средств. Нарушающая ДРСМД ракета 9М729 - лишь одна в целой серии российских систем наземного, морского и воздушного базирования, которые модернизируются и развертываются с большей точностью, большим радиусом действия и меньшими ядерными зарядами, чтобы обслуживать российскую ядерную доктрину, включающую ограниченное первое применение ядерного оружия. Мы считаем, что у России есть до 2000 нестратегических ядерных боеголовок различных типов. Для сравнения - у США в настоящий момент есть только одно нестратегическое оружие - бомба B-61", - заявил Коэн.
Вашингтон обвинял Россию в разработке и испытании запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. Сам договор прекратил действие в начале августа.
690076
Обсудить 0
Джонатан КоэнДоговор о РСМДООНРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
РИА
Новости
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Лента
новостей
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния