Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США

"Российская Федерация обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия, и ее общий ядерный арсенал, вероятно, существенно вырастет в последующее десятилетие. Этот рост в основном будет основан на прогнозируемом росте количества нестратегических ядерных средств. Нарушающая ДРСМД ракета 9М729 - лишь одна в целой серии российских систем наземного, морского и воздушного базирования, которые модернизируются и развертываются с большей точностью, большим радиусом действия и меньшими ядерными зарядами, чтобы обслуживать российскую ядерную доктрину, включающую ограниченное первое применение ядерного оружия. Мы считаем, что у России есть до 2000 нестратегических ядерных боеголовок различных типов. Для сравнения - у США в настоящий момент есть только одно нестратегическое оружие - бомба B-61", - заявил Коэн.