Игры, книги Барто и куклы: что будет в первых детских купе в поездах

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Книги известных детских авторов, в том числе Агнии Барто, Марка Твена, Астрид Линдгрен, куклы, пазлы и игры-ходилки появились в первых детских купе, оборудованных в поездах, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

ФПК в мае анонсировала запуск нового сервиса с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми - детское купе. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва–Анапа (места с первого по четвертое). Всего детскими купе оборудовано четыре состава. Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Первый поезд с детскими купе отправится из Москвы (Курский вокзал) в Анапу в четверг в 23.10 мск.

© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании Детское купе, оборудованное в поезде © Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании Детское купе, оборудованное в поезде

В поезде будут доступны настольные игры, конструкторы, куклы, пазлы, их пассажирам с детьми предложит проводник. Все изделия соответствуют требованиям безопасности, отмечает ФПК. Само купе оформлено яркими картинками, на столике размещена игра-ходилка, к ней выдается одноразовый комплект фишек и кубиков, рассказал РИА Новости представитель компании. Нижние места купе обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения.

Поезд Москва–Анапа станет одиннадцатым на сети железных дорог России, где имеется "Библиотека юного путешественника". В каждом из четырех составов будет по 35 книг известных отечественных и зарубежных авторов, среди них - произведения Агнии Барто, Александра Волкова, Алексея Толстого, Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг, Корнея Чуковского, Марка Твена, Николая Носова, Памелы Трэверс, Самуила Маршака.

© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании Детское купе, оборудованное в поезде © Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании Детское купе, оборудованное в поезде

"При разработке проекта учитывались пожелания пассажиров. Кроме того, все, кто совершил путешествие в специально оборудованных вагонах, могут оставить свое мнение о новой услуге. По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса", - заключает ФПК.