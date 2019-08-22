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РИА Новости

Игры, книги Барто и куклы: что будет в первых детских купе в поездах

23:24 22.08.2019
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© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компанииДетское купе, оборудованное в поезде
Детское купе, оборудованное в поезде
© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Книги известных детских авторов, в том числе Агнии Барто, Марка Твена, Астрид Линдгрен, куклы, пазлы и игры-ходилки появились в первых детских купе, оборудованных в поездах, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
ФПК в мае анонсировала запуск нового сервиса с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми - детское купе. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва–Анапа (места с первого по четвертое). Всего детскими купе оборудовано четыре состава. Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Первый поезд с детскими купе отправится из Москвы (Курский вокзал) в Анапу в четверг в 23.10 мск.
© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компанииДетское купе, оборудованное в поезде
Детское купе, оборудованное в поезде
© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании
Детское купе, оборудованное в поезде
В поезде будут доступны настольные игры, конструкторы, куклы, пазлы, их пассажирам с детьми предложит проводник. Все изделия соответствуют требованиям безопасности, отмечает ФПК. Само купе оформлено яркими картинками, на столике размещена игра-ходилка, к ней выдается одноразовый комплект фишек и кубиков, рассказал РИА Новости представитель компании. Нижние места купе обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения.
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Поезд Москва–Анапа станет одиннадцатым на сети железных дорог России, где имеется "Библиотека юного путешественника". В каждом из четырех составов будет по 35 книг известных отечественных и зарубежных авторов, среди них - произведения Агнии Барто, Александра Волкова, Алексея Толстого, Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг, Корнея Чуковского, Марка Твена, Николая Носова, Памелы Трэверс, Самуила Маршака.
© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компанииДетское купе, оборудованное в поезде
Детское купе, оборудованное в поезде
© Фото : пресс-служба Федеральной пассажирской компании
Детское купе, оборудованное в поезде
"При разработке проекта учитывались пожелания пассажиров. Кроме того, все, кто совершил путешествие в специально оборудованных вагонах, могут оставить свое мнение о новой услуге. По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса", - заключает ФПК.
Приобрести билеты в детское купе можно как в ж/д кассах, так и на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". При покупке электронного билета на схеме вагона детское купе обозначено специальным знаком. Стоимость билетов на места в детском купе не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов. Компания на данном этапе не вводит ограничения при продаже билетов на эти места, сказал агентству представитель ФПК.
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