Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности

ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия остается открытой к серьезному диалогу по стратегической стабильности, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Со своей стороны были и остаемся готовыми к любому серьезному диалогу, направленному на обеспечение стратегической стабильности и безопасности", - сказал Полянский на заседании Совета безопасности ООН.

Имея в виду прекращение действия ДРСМД, он отметил, что если бы ситуация зависела только от России, то "мир бы никогда не оказался у той опасной черты, у которой он находится сейчас".

При этом дипломат призвал всех членов СБ ООН подключиться к решению этих вопросов, так как "речь идет о выживании человечества".