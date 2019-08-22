Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности

ООН, 22 авг – РИА Новости. Россия остается открытой к серьезному диалогу по стратегической стабильности, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Со своей стороны были и остаемся готовыми к любому серьезному диалогу, направленному на обеспечение стратегической стабильности и безопасности", - сказал Полянский на заседании Совета безопасности ООН.
5 августа, 08:00РИА НовостиКонец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Имея в виду прекращение действия ДРСМД, он отметил, что если бы ситуация зависела только от России, то "мир бы никогда не оказался у той опасной черты, у которой он находится сейчас".
При этом дипломат призвал всех членов СБ ООН подключиться к решению этих вопросов, так как "речь идет о выживании человечества".
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.