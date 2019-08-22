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РИА Новости

Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский

22:45 22.08.2019
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 22 авг - РИА Новости. Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, после последних действий США находится под угрозой, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями".
СНВ-3 "тоже находится тоже в зоне риска", сказал Полянский. "Ключевые фигуры в действующей американской администрации заявляли... что в его продлении они не заинтересованы", - добавил он.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25РИА Новости
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАБезопасность
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