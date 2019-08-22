Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский

ООН, 22 авг - РИА Новости. Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, после последних действий США находится под угрозой, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями".