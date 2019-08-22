Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T22:39Z
https://ria.ru/20190822/1557808982.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1036x0_80_0_0_8a366ff1128bbe54eb09a8302832ff81.jpg
РИА Новости

США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский

22:38 22.08.2019 (обновлено: 22:39 22.08.2019)
275
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 22 авг - РИА Новости. США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу, заявил на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Практически с первого дня с момента выхода из ДРСМД из уст американских официальных лиц стали звучать угрозы и заявления. Они не оставляли никакого сомнения в том, что Вашингтон, во-первых, именно к этой ситуации и стремился, и, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно", - сказал Полянский.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 18:30РИА Новости
Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД
Полянский напомнил, что уже в первые дни августа глава Пентагона Марк Эспер анонсировал возможность размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев.
"За такой короткий срок подобное вооружение не создается", - отметил дипломат.
США всего через две недели после выхода из ДРСМД испытали ракету, ранее запрещенную договором, с наземной установки, которая также была запрещена.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
800000
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
РИА
Новости
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Здание ООН в Нью-Йорке
Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
Эмблема WWF
Greenpeace и WWF бойкотируют саммит G7
Флаг у Штаб-квартиры ООН
США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен обсудить с Меркель зависимость Германии от российского газа
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбие, Квебек, Канада. 8 июня 2018
Трамп на G7 обсудит с Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния