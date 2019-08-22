США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский

ООН, 22 авг - РИА Новости. США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу, заявил на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Практически с первого дня с момента выхода из ДРСМД из уст американских официальных лиц стали звучать угрозы и заявления. Они не оставляли никакого сомнения в том, что Вашингтон, во-первых, именно к этой ситуации и стремился, и, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно", - сказал Полянский.

Полянский напомнил, что уже в первые дни августа глава Пентагона Марк Эспер анонсировал возможность размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев.

"За такой короткий срок подобное вооружение не создается", - отметил дипломат.

США всего через две недели после выхода из ДРСМД испытали ракету, ранее запрещенную договором, с наземной установки, которая также была запрещена.