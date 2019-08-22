США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский

ООН, 22 авг - РИА Новости. США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу, заявил на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Практически с первого дня с момента выхода из ДРСМД из уст американских официальных лиц стали звучать угрозы и заявления. Они не оставляли никакого сомнения в том, что Вашингтон, во-первых, именно к этой ситуации и стремился, и, во-вторых, последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно", - сказал Полянский.
Полянский напомнил, что уже в первые дни августа глава Пентагона Марк Эспер анонсировал возможность размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев.
"За такой короткий срок подобное вооружение не создается", - отметил дипломат.
США всего через две недели после выхода из ДРСМД испытали ракету, ранее запрещенную договором, с наземной установки, которая также была запрещена.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.