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РИА Новости

Greenpeace и WWF бойкотируют саммит G7

22:35 22.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковЭмблема WWF
Эмблема WWF
© РИА Новости / Виталий Аньков
Эмблема WWF. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Группа французских неправительственных экологических организаций Réseau action climat, в которую входят Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF), приняла решение бойкотировать саммит G7 в Биаррице.
"Елисейский дворец решил ограничить число аккредитаций для НПО на исторически низком уровне и держать их в стороне от саммита. Это решение создает опасный прецедент, который мы не можем принять", - говорится в коммюнике экологов.
Отмечается, что власти Франции выдали значки для прессы лишь 25 представителям Réseau action climat, хотя в предыдущие годы на подобных мероприятиях были аккредитованы до 100 активистов.
Радиостанция France Info также сообщает, что выделенные аккредитации не имели допуска в "красную зону", где проходят основные дискуссии форума.
Саммит G7 пройдет во французском городе Биарриц 24-26 августа.
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