Умер заслуженный артист России Виктор Власов

"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год", - говорится в сообщении.