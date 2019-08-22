Умер заслуженный артист России Виктор Власов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Власов, проработавший в Театре имени Владимира Маяковского 40 лет, скончался на 66 году жизни, сообщается на сайте театра.
Согласно данным театра, актер родился 16 сентября 1953 года.
"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прощание с артистом состоится 24 августа в театре.