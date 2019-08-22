Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Посольство России в Чехии в четверг решительно осудило совершенный в ночь на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады в районе Прага-6.

Неизвестные лица на постаменте памятника написали красным спреем "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968".

В 1968 году в Чехословакию были введены войска СССР и еще четырех социалистических стран с целью подавления общественно-политических и экономических реформ в стране. В среду участники массовых манифестаций во многих городах Чехии отметили 51-ю годовщину этих событий.

По словам представителя пражской полиции Яна Данека, уже начато расследование инцидента, виновные могут быть наказаны тюремным сроком до одного года.

"Варварская выходка оскорбляет память о тысячах солдат и офицеров Красной Армии, погибших на чешской земле в боях с нацистскими оккупантами за освобождение Праги (а ведь именно за это был установлен памятник). Атаки на монумент являются также осквернением памяти жертв Холокоста, поскольку именно войска 1-го Украинского фронта и возглавлявший их И.С.Конев вошли в историю как освободители печально известных нацистских "фабрик смерти" Освенцим и Терезин", - говорится в комментарии посольства РФ.

По мнению российских дипломатов, действия, подобные происшедшему в ночь на 22 августа, не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения.

"С учетом даты произошедшего, очевидно, что они были спровоцированы руководством района Прага-6, разместившего у монумента так называемые "разъяснительные таблички", содержащие ничем не подтвержденные спекуляции на тему участия маршала Конева в подготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году", - говорится далее в комментарии диппредставительства РФ.

Посольство России выражает свое возмущение заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, и подчеркивает, что в целом в республике бережно относятся к памяти о героях освобождения Чехословакии.

"Атака вандалов произошла на фоне принятого под надуманным предлогом решения мэрии Праги не возвращать на свое историческое место на Староместской ратуше в центре чешской столицы памятную доску, посвященную освобождению города в 1945 году подразделениями 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева. Своими действиями пражское руководство напрямую способствует вытеснению из общественной памяти чешского народа правды об освободительной миссии Красной Армии в ходе Второй мировой войны, о том, кто на самом деле освобождал Чехословакию и спас Прагу от уничтожения", - говорится в комментарии посольства РФ.

Посольство России запросило официальную реакцию чешской стороны в связи с осквернением памятника, а также заявлением руководства муниципалитета Праги-6, фактически солидаризировавшегося с вандалами, об отказе привести памятник в надлежащий вид и намерении перенести его на территорию посольства России, соответствующая нота направлена в МИД Чехии.