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РИА Новости

В Белом доме назвали "ключевой фактор" для возвращения России в G8

22:19 22.08.2019 (обновлено: 23:25 22.08.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Возвращение России в G8 можно обсудить в случае заинтересованности в этом Москвы, заявил в четверг представитель Белого дома.
"Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет. Так что он вполне может быть поднят, но они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении. Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это", - сказал он.
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При этом в Вашингтоне отметили, что лидеры "семерки" не будут голосовать по вопросу возвращения России в состав группы.
"G7 работает на основе консенсуса. <...> Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами", - добавили в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в "семерку" не является самоцелью.
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