В Белом доме назвали "ключевой фактор" для возвращения России в G8

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Возвращение России в G8 можно обсудить в случае заинтересованности в этом Москвы, заявил в четверг представитель Белого дома.

"Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет. Так что он вполне может быть поднят, но они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении. Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это", - сказал он.

При этом в Вашингтоне отметили, что лидеры "семерки" не будут голосовать по вопросу возвращения России в состав группы.

"G7 работает на основе консенсуса. <...> Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами", - добавили в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.