Адвокат Вышинского не имеет информации об обмене между Россией и Украиной

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что не располагает никакой информацией о возможном обмене между Москвой и Киевом, так как не является участником переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку теракта в Крыму.

"К сожалению, у меня столько же информации, сколько у вас. Я не являюсь участником каких-либо переговоров об "обмене", поэтому и никакой информацией такого рода не владею", - сказал РИА Новости Доманский.

По его словам, дата нового заседания Киевского апелляционного суда, где будет рассматриваться жалоба защиты Вышинского на продление его ареста, пока не назначена.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.