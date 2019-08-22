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РИА Новости

Адвокат Вышинского не имеет информации об обмене между Россией и Украиной

22:02 22.08.2019 (обновлено: 22:08 22.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что не располагает никакой информацией о возможном обмене между Москвой и Киевом, так как не является участником переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку теракта в Крыму.
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"К сожалению, у меня столько же информации, сколько у вас. Я не являюсь участником каких-либо переговоров об "обмене", поэтому и никакой информацией такого рода не владею", - сказал РИА Новости Доманский.
По его словам, дата нового заседания Киевского апелляционного суда, где будет рассматриваться жалоба защиты Вышинского на продление его ареста, пока не назначена.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Кирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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